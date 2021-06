El COEGI invita a realizar una reflexión conjunta sobre todo lo visto y vivido en la pandemia Comunicae

lunes, 28 de junio de 2021, 14:56 h (CET) Organiza una Jornada Profesional el miércoles, 30 de junio, en el Palacio Miramar de San Sebastián, dentro de los Cursos de Verano de la UPV/EHU bajo el título: "Pandemia Covid-19: Vamos a parar para pensar" Bajo el título “Pandemia Covid-19: Vamos a parar para pensar”, el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) organiza una jornada profesional el miércoles, 30 de junio, de 9:00 a 14:00 horas en el Palacio Miramar de San Sebastián, dentro de los Cursos de Verano de la UPV/EHU. La Jornada constituye una invitación del COEGI a pararnos y realizar una reflexión conjunta y humanista, desde la tranquilidad, sobre todo lo visto y lo vivido en la pandemia.

“Una reflexión desde la autocritica, y la otredad, bajo la premisa de que todas/os estamos en el mismo barco y hemos actuado desde nuestro buen hacer”, subraya Gemma Estévez, enfermera de Atención Primaria, codirectora del Curso y vicepresidenta del COEGI.

Por su parte, la presidenta del COEGI, Pilar Lekuona subraya que “no nos cabe duda de que todos lo hemos hecho lo mejor que sabíamos. Ahora ha llegado el momento de pensar en aquello que no hemos hecho bien y analizar qué está en nuestras manos para hacerlo mejor”.

Por ello en la jornada del miércoles, explica, “queremos establecer un diálogo fructífero entre personas para que, cada una desde su posición, se ‘desnude’ para analizar qué ha hecho pero, sobre todo, cómo podría haberlo hecho mejor. Queremos analizar y comprobar qué aprendizajes podemos extraer para el futuro de la situación vivida.”, concluye Lekuona.

La Jornada contará con la participación como ponentes en sendas mesas redondas de: Rafael Bengoa, experto en Salud Pública y codirector de SI-Health; Gurutz Linazasoro, neurólogo, director del Programa de Terapias Avanzadas en Alzheimer y Parkinson de Policlínica Gipuzkoa y presidente Ejecutivo de VIVE biotech.; Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU; Estíbaliz Ruiz de Azua, periodista y presentadora informativos fin de semana ETB2; Maite Peña, Diputada de Políticas Sociales; Félix Zubia, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea); David Díaz Hurtado enfermero en Urgencias Generales del Hospital Universitario Donostia e integrante de la Plataforma de Investigación Clínica de IIS Biodonostia; y Lourdes Ruiz Barbarin, psicóloga responsable de la asesoría psicológica COEGI. El curso será inaugurado por el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia. (*Se adjunta programa)

Programa

9:00/9:15 horas. Bienvenida y presentación.

Eneko Goia, alcalde de Donostia-San Sebastián.

Dña. Gemma Estévez. Enfermera de Atención Primaria. Vicepresidenta del COEGI.

Pilar Lekuona. Enfermera especialista Geriatría. Presidenta del COEGI. 9:15 / 10:45 horas. Mesa Redonda I: “Reflexionemos como sociedad: ¿qué hemos hecho? ¿qué podíamos haber hecho?”

Rafael Bengoa, experto en Salud Pública. The Institute for Health and Strategy (SI-Health). Co-director.

experto en Salud Pública. The Institute for Health and Strategy (SI-Health). Co-director. Gurutz Linazasoro , neurólogo. Director del Programa de Terapias Avanzadas en Alzheimer y Parkinson de Policlínica Gipuzkoa. Presidente Ejecutivo de VIVE biotech SL.

, neurólogo. Director del Programa de Terapias Avanzadas en Alzheimer y Parkinson de Policlínica Gipuzkoa. Presidente Ejecutivo de VIVE biotech SL. Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado. UPV/EHU. Facultad de Derecho Donostia-San Sebastián.

catedrático de Derecho Internacional Privado. UPV/EHU. Facultad de Derecho Donostia-San Sebastián. Dña. Estíbaliz Ruiz de Azua, periodista. Presentadora informativos fin de semana ETB2. Modera: Pilar Lekuona, enfermera especialista en Geriatría. Presidenta del COEGI.

10:45 /11:15 horas. Coloquio

11:15 /11:45 horas. Pausa Café

11:45 / 13:15 Mesa Redonda II: “Reflexión como sanitarias/os: ¿Qué hemos aprendido? ¿Hemos actuado deontológicamente?”

Dña. Maite Peña . Diputada de Políticas Sociales.

. Diputada de Políticas Sociales. Félix Zubia . Servicio de Medicina Intensiva. OSI Donostialdea. Jefe de Servicio.

. Servicio de Medicina Intensiva. OSI Donostialdea. Jefe de Servicio. David Díaz Hurtado . Enfermero. Urgencias Generales del Hospital Universitario Donostia y Plataforma de Investigación Clínica de IIS Biodonostia

. Enfermero. Urgencias Generales del Hospital Universitario Donostia y Plataforma de Investigación Clínica de IIS Biodonostia Dña. Lourdes Ruiz Barbarin, psicóloga. EMDR Gipuzkoa. Asesoría psicológica COEGI. Modera: Gemma Estevez. Enfermera de Atención Primaria. Vicepresidenta del COEGI.

13:15 / 13:45 horas. Coloquio

13:45 / 14:00 horas. Conclusiones y cierre.

Acceder a la información sobre la jornada clicando sobre este link

