Descubrir los productos de belleza Top de Pure Niche Lab para este verano

Versátiles, all in one, que ocupen poco espacio y tan ideales que no deben quedarse en tierra. Pure Niche Lab comparte su wish list viajera Se comenza a ver y sentir que este verano sí será verano. Los próximos meses se presentan repletos de planes fuera de casa, ya sea disfrutando de un buen baño en el mar o viviendo experiencias únicas rodeados de naturaleza. Lo que sí se sabe es que cada vez que se viaja se busca comodidad, tratando de incluir en la maleta todo lo necesario para sentirse bien fuera de casa, pero tratando de ocupar el menor espacio posible en la maleta. Cuando se acerca la hora de preparar el neceser, llegan los momentos de indecisión, pero siempre hay una punzadita en el estómago que dice que hay productos que merecen ser compañeros de viaje. Aquí, sus 5 favs:

Top 5: los mejores compañeros de viaje beauty

El Kit cool con todo lo necesario

Estos siete esenciales son los productos perfectos para seguir una rutina de belleza completa fuera de casa, y la excusa ideal para probar los productos más icónicos de la marca Barbara Sturm si todavía no la conoces. El neceser neón de su Discovery Kit contiene en su interior: un limpiador, rico en aloe vera y vitamina E, encargado de eliminar las impurezas y suciedad de la piel; un exfoliante facial, para suavizar instantáneamente la textura de la piel, potenciado con aceite de jojoba y manteca de karité; una mascarilla facial de hidratación intensiva, impulsada con extracto de manzanilla y aceite de almendras dulces; una ampolla de ácido hialurónico, acompañada del extracto de la planta medicinal verdolaga; un contorno de ojos, con raíces de rosas y nueces de Macadamia, pensado para trabajar las bolsas y ojeras; una crema facial de rápida ab­­sorción que aporta luminosidad, formulada con escualano y vitamina E; y una hidratante corporal repleta de aceite de oliva, manteca de karité y agua glaciar, todo lo que necesitas para lucir bella este verano.

Discovery Kit de Barbara Sturm

Precio: 95€ en purenichelab.com

Un booster de luminosidad demasiado bonito para no llevarlo

Si lo que deseas este verano es lucir una piel radiante repleta de luminosidad, prueba a incorporar un booster iluminador a la rutina de belleza. Rose Gold Radiance Booster de 111Skin es un potenciador repleto de partículas de oro, encargadas de mejorar la microcirulación y luminosidad del tejido; agua de rosas de Damasco para hidratar, equilibrar y calmar la piel y niacidamida, conocida comúnmente como una forma de vitamina B3, ejerciendo una potente acción iluminadora, unificando el tono de piel y reequilibrando la pigmentación. “Un producto súper versátil, se pueden utilizar directamente sobre la piel limpia, después de la limpieza y la esencia, mezclados con el tratamiento habitual, suero o crema o incluso con el maquillaje para potenciar los beneficios del cuidado de la piel”comenta Marta Agustí, experta de belleza de Pure Niche Lab.

Rose Gold Radiance Booster de 111Skin

Precio: 100€ en purenichelab.com

El all in one más completo

La nueva firma de belleza coreana Venn, ofrece un producto multifuncional perfecto que no renuncia a la eficacia. Vitamin B Activated All-in-one Concéntrate es un concentrado que sustituye al tónico, la esencia, el suero, la crema hidratante e incluso el contorno de ojos, una única rutina de cuidado de la piel repleta de poder, ideal para ocupar poco espacio en el neceser. “La clave del éxito de esta formulación es su combinación única de seis fuentes diferentes de vitamina B, B1 (tiamina HCL), B2 (riboflamina), vitamina B3 (niacinamida), vitamina B5 (pantenol) vitamina B7 (biotina) y vitamina B9 (ácido fólico)” describe Marta Agustí. La piel se siente hidratada durante todo el día, trabaja para reducir la aparición de líneas y arrugas mejorando la firmeza y elasticidad del tejido, incrementando instantáneamente la luminosidad, unificando el tono y mejorando el aspecto general de la piel.

Vitamin B activated all-in-one concentrate de Venn

Precio: 183€ en purenichelab.com

Un roll-on para desconectar (de verdad)

Para quienes a pesar de estar de vacaciones sienten que les cuesta desconectar y relajarse, existe un producto on-the-go para llevar en el bolso que contribuye a la relajación a sentirse mejor en cualquier lugar o circunstancia. Support Breathe Rollerball de Aromahterapy Associates es un roll-on para aplicar en el cuello, detrás de las orejas, o en las muñecas cuando se necesite, repleto de aceites esenciales para aliviar, calmar y refrescar los sentidos. “Su aroma a incienso y camomila de Marruecos trabajan para conseguir serenidad, una mezcla natural de selectos aceites esenciales de pino, árbol del té y eucalipto que actúan para facilitar la respiración y refrescar” explica Marta Agustí.

Support Breathe Rollerball de Aromatherapy Associates

Precio: 25€ en purenichelab.com

La bruma más refrescante

Si deseas que este verano la piel se sienta en todo momento activa, fresca y bien hidratada deberías llevar una bruma facial en el neceser. Omorovicza, la marca húngara conocida mundialmente por sus productos formulados con aguas termales repletas de minerales, cuenta con la bruma facial más amada por las celebrities, Queen of Hungary Mist, una bruma famosa por sus propiedades refrescantes, hidratantes y tonificantes. “Su fragancia de flor de azahar, salvia y agua de rosas harán revivir la piel y despertar los sentidos. Contiene pectina de manzana para aportar hidratación y flexibilidad duraderas, un principio activo con altas propiedades antioxidantes neutraliza los radicales libres y logra regenerar las fibras elásticas y encimas para mostrar un rostro más joven” relata Marta Agustí.

Queen Of Hungary Mist de Omorovicza

Precio: 69€ en purenichelab.com