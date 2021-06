4 de cada 5 padres no saben cómo hablar con sus hijos sobre el dinero, según Alfio Bardolla Comunicae

lunes, 28 de junio de 2021, 12:57 h (CET) Desde los 4 años se puede comenzar a inculcar la educación financiera en los hijos. Siempre adaptando los conceptos para cada edad. Los niños con educación financiera de mayores se endeudan hasta un 75% menos Existen muchos retos a la hora de educar a los hijos y uno de los que suelen pasar más desapercibidos hasta que se convierte en una necesidad es el tema del dinero y cómo inculcar hábitos acerca de la educación financiera.

Según los datos de Alfio Bardolla, experto en cultura financiera y fundador de la empresa de formación financiera personal líder en Europa y cotizada en la bolsa de Milán: Alfio Bardolla Training Group Spa, 4 de cada 5 padres no saben cómo afrontar la educación financiera de sus hijos. Desconocen a qué edad empezar, cómo hacerlo, y cómo inculcar buenos hábitos en los pequeños de la casa acerca del dinero.

Este dato se afianza con una encuesta realizada en la que se revelaba que el 47% de los españoles consideran que las finanzas personales es el tema más difícil de conversación con otras personas. Por encima de la política, la religión o incluso la muerte. Esto también ocurre dentro de la propia familia.

Para Bardolla, "La leyenda que los niños no deben preocupares del dinero no es correcta al día de hoy, lo que si debe hacer es explicar a los niños que el dinero es un recurso y que debe ser respetado. En definitiva se deben crear, desde muy jóvenes, buenos hábitos financieros".

En la época de crisis económica provocada por los efectos de la pandemia, la educación financiera se convierte en una parte de la formación básica para cualquier familia independientemente de su posición económica.

Alfio Bardolla revela que "Sin duda educar a los hijos acerca del dinero es un desafío ya que hay tantas situaciones como familias. Sin embargo todas deberían comenzar a incluir conversaciones sobre el dinero a partir de los 4 años para que los niños se vayan familiarizando y naturalizando los recursos".

Conceptos financieros según la edad

Obviamente no se trata de explicar los detalles más técnicos de las finanzas, para cada edad hay conceptos básicos que se pueden ir incluyendo dentro de la educación financiera.

Desde los 4 años se puede empezar a educar en conceptos como el ahorro, cómo se gana el dinero o por qué hay gente que tiene más dinero que otra.

Sin duda un primer paso muy recomendado es que a partir de los 4 años los niños tengan su hucha para poder comenzar a ahorrar, enseñarles la importancia de lo que valen las cosas e intentar ser un ejemplo sano para ellos.

Entre los 6 y los 9 años será un buen momento para inculcarles lo que significa el "coste de oportunidad", es decir, "si te compras una cosa entonces no tendrás dinero suficiente para comprar otra". Por otro lado es el momento ideal para empezar a darles recompensas económicas por hacer tareas.

Entre los 10 y 15 años, cuando los niños ya son conscientes de la realidad y pueden absorber más conceptos financieros es el momento de enseñarles a estar satisfechos con lo que se tiene y valorarlo sin necesidad de tener lo último del mercado, que en la mayoría de los casos es lo más caro. Con esta edad es recomendable dejar que los niños comiencen a administrarse su dinero y así enseñarles el peligro de las deudas. Es el momento perfecto para que comiencen a aprender a diseñar sus propios presupuestos y a cumplirlos.

Más allá de las diferentes situaciones económicas de cada familia, se dan muchas veces casos como explica que le ocurre al propio Alfio Bardolla que con dos hijos de 11 y 10 años y recibiendo la misma educación, las respuestas son muy diferentes: "mi hija Arianna ahorra mucho, mientras mi hijo Silvio gasta todo lo que tiene hasta el último céntimo".

Sin embargo, el experto apunta que se ha demostrado que aquellos niños que han recibido educación financiera se endeudan hasta un 75% menos que los niños que no han recibido ningún tipo de formación sobre el dinero.

"En un mundo digital y con acceso a todo tipo de pagos, por videojuegos, servicios, etc., se hace indispensable inculcar a los niños hoy un mínimo de educación sobre el dinero, el ahorro, la autogestión y el endeudamiento. Los niños van a estar expuestos a los gastos y hay que prepararles cómo se les prepara en otros aspectos de su educación", concluye Alfio Bardolla.

