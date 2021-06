StormGain publica su último informe sobre el mercado de criptomonedas Comunicae

lunes, 28 de junio de 2021, 12:52 h (CET) El informe CryptoResearch 3.0. ofrece información de utilidad para los traders y augura un desarrollo del mercado para los próximos 3 a 5 años, estimando el valor máximo del Bitcoin en 112.800 dólares para 2022 Las criptomonedas son un fenómeno relativamente nuevo, pero ha consolidado su posición en el mercado, con diversas fases de alzas y caídas. A la par que se han creado nuevas criptomonedas han surgido nuevas corrientes en la tecnología blockchain y, hoy en día, cada vez más personas emplean las criptomonedas como forma de pago o instrumento bursátil, a pesar de su alta volatilidad.

En este contexto, StormGain, plataforma internacional líder en trading de criptomonedas, ha lanzado el informe CryptoResearch 3.0.; un estudio exhaustivo sobre el mercado de las criptomonedas y sus perspectivas. Desde su lanzamiento hace solo tres años, StormGain ha crecido espectacularmente para convertirse en una de las marcas líderes en el sector del trading de criptomonedas. Con más de 120.000 usuarios activos y más de 25 pares de criptomonedas disponibles para operar, StormGain es ahora un actor importante de la industria, por lo que ha elaborado este informe, gracias a la importante experiencia acumulada de sus expertos.

El estudio plantea los principales riesgos para el mercado de criptodivisas, aunque se considera que no podrían provocar un colapso de los precios, como son la constante amenaza de restricciones por parte de los reguladores, la creciente inflación en algunas zonas del mundo o la posibilidad de creación de sus propias criptomonedas por parte de potencias como China o EEUU. Otro factor importante es el incremento de consumo de electricidad, derivado de las actividades de minería.

A pesar de estos factores, la previsión de crecimiento de activos como el Bitcoin estiman el valor máximo de la criptomoneda en 112.800 dólares para 2022.

"En StormGain nos esforzamos constantemente por brindar a nuestros clientes ventajas adicionales, ya sea una comisión más baja, oportunidades de minería o conocimiento útil para ayudar a mejorar sus resultados de trading. Nuestro equipo analítico es increíblemente sólido y queremos compartir parte de su experiencia y conocimiento especializado con nuestros usuarios, en un formato accesible y fácil de entender, que ofrece toda la información crucial y el análisis relevante para los activos digitales en la actualidad. Esperamos que no solo sea de interés para nuestros clientes, sino que también, de hecho, nos ayude a avanzar con nuestra actividad, puesto que cuando nuestros clientes ganan, nosotros también", ha afirmado el director ejecutivo de StormGain, Alex Althausen.

El mercado de las criptomonedas se ha disparado durante el último año y la tendencia alcista a largo plazo parece que continuará durante algún tiempo. Si bien, desde entonces, ha habido una corrección significativa de los máximos históricos registrados en abril-mayo, el horizonte de 3 a 5 años para proyectos sustanciales como Bitcoin y Ethereum es abrumadoramente positivo y la situación actual representa una excelente oportunidad de compra. El análisis en el informe Crypto Research 3.0 de StormGain tiene como objetivo brindar a los usuarios de la compañía las herramientas que necesitan para evitar errores comunes y obtener excelentes rendimientos de sus inversiones.

Este dossier comienza con una breve introducción a las monedas digitales y cómo funcionan y ofrece información y predicciones, con muchos ejemplos prácticos y explicaciones útiles, tanto para los principiantes, como para los expertos.

Tras un resumen exhaustivo de los errores de trading más importantes y cómo evitarlos, los autores del informe ofrecen optimismo en su visión hacia la nueva ronda de desarrollo a medida que madura el mercado de criptomonedas.

