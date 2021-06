¿Cómo logran asesorar y proteger los datos de cientos de empresas en Huella? Emprendedores de Hoy

La manipulación y el robo de información por parte de hackers es un peligro que protagoniza la sociedad a día de hoy y del cual hay que estar prevenido. Huella, la consultora de protección de datos, ha sido creada para evitarlo a través de extensos conocimientos, sistemas y tecnologías dirigidas al resguardo de información digital de empresas y particulares. El modelo de negocio de la consultora se basa en brindar las herramientas necesarias para proteger sus datos y que el cliente pueda almacenar toda su posesión de una forma segura. En el caso de las compañías es todavía más necesario, ya que la pérdida de datos suele conllevar problemas graves y consecuencias legales.

¿Cómo Huella puede asesorar y proteger a tantas empresas? El éxito de la compañía en la asesoría a otras empresas para lograr proteger sus datos está basado en múltiples factores. En primer lugar, se debe al amplio conocimiento de su equipo especializado, quienes se mantienen al tanto de las nuevas estrategias de robo de datos y saben cómo prevenirlos. En segundo lugar está su programa de formación a empresarios y gerentes, mediante el que se ofrece toda la información necesaria, para concienciarlos sobre los peligros que enfrenta su compañía al no contar con un sistema que resguarde su base de datos. Otro de los factores que destacan los especialistas de Huella, son las herramientas gratuitas que pone a disposición de sus clientes. Por medio de ellas se puede solicitar un diagnóstico de la empresa o descargar textos legales y otros documentos de la web del cliente, para asegurarlos.

¿Por qué es importante proteger los datos online para una empresa? Actualmente las personas y, especialmente, las empresas se ven expuestas a que los hackers puedan hacer uso de información sensible que pueda perjudicarles. Si un banco pierde información o su sistema se ve vulnerado, las pérdidas de dinero podrían derivar en el cierre de la entidad financiera y lo mismo puede suceder en otro tipo de compañías. Una forma efectiva de evitar el problema es contar con especialistas como los de Huella. Esta consultora realizará un diagnóstico integral del estado de la empresa del cliente en cuanto a protección de datos y les ofrecerá soluciones ajustadas a su caso. Además de eso, ofrece cursos con información básica para resguardar la información de la empresa. Finalmente, Huella también implementa sistemas de seguridad en la web de sus clientes, que incluyen la aplicación de software y tecnologías que abarcan la aplicación de Cookies y checklist.

