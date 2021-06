Productos Monti: "Para un mundo más sostenible, arquitectura ecológica" Comunicae

lunes, 28 de junio de 2021, 08:04 h (CET) La agricultura ecológica es un sistema agrario que respeta la calidad del producto y el medio ambiente. Cada vez es más frecuente leer la etiqueta "bio" en productos alimenticios. Pero realmente no todos cumplen con esta característica La agricultura ecológica es un sistema que ayuda a las comunidades a producir alimentos saludables para alimentarse. Este sistema se basa en dos pilares: la biodiversidad y el no empleo de productos químicos a la hora de cultivar los alimentos. La biodiversidad consiste en primer lugar en plantar varios cultivos y plantas en un mismo campo, evitando, de esta manera, el monocultivo y apostando por la sinergia. Gracias a la diversidad las plantas crecen con más fuerza luchando contra el cambio climático y potenciando la coexistencia de plantas, insectos beneficiosos, depredadores.

La agricultura ecológica evita el uso de insumos químicos para luchar contra plagas. Los abonos naturales, además, son la base de la agricultura ecológica. El laboreo de la tierra es totalmente diferente en la agricultura ecológica, donde se trabaja para mantener el suelo de una calidad perfecta y rotando los cultivos para enriquecerlo. Productos Monti es una empresa que desde 1969 lleva a cabo un proceso de desarrollo y evolución continua de sus productos, que fabrican y distribuyen a más de 5000 establecimientos españoles, así como algunos países internacionales como Holanda, República Checa, Estados Unidos, Angola y Japón.

“Detrás de la agricultura ecológica se esconden palabras con la que podemos identificar nuestros productos: sostenibilidad, conservación de recursos, respeto por el medio ambiente, salud y responsabilidad” explica Productos Monti acerca de su visión sobre la agricultura biológica. Además, Productos Monti cuenta con el certificado bio de producción ecológica controlada. “El secreto de Productos Monti es contar con un producto proveniente de una agricultura ecológica. Los alimentos cultivados con la agricultura ecológica tienen un sabor mucho más intenso, además de ser más saludables” afirma Productos Monti, sobre la intensidad del sabor de su producto, resultado de una agricultura sostenible.

Otra ventaja clara de la agricultura ecológica es el aumento del rendimiento de los cultivos. Cuando la agricultura ecológica es el sistema que se implementa, la biodiversidad es mucho mayor y esto hace que se le dé un mayor rendimiento a los suelos. Cuando se practica la biodiversidad el suelo se convierte en uno mucho más fértil, ya que entran en juego también una variedad de insectos muy beneficiosos para un producto más sabroso y saludable. Según 77 estudios publicados, si se sustituyen los nitrógenos sintéticos para fertilizar por leguminosas, se puede reemplazar la cantidad suficiente de nitrógeno para un abono más ecológico. Productos Monti apuesta por la agricultura biológica para conseguir un producto con mucho más sabor, más antioxidantes y menos componentes sintéticos en los alimentos.

