Laura Barriales, nueva imagen de SkinLabo

lunes, 28 de junio de 2021, 08:04 h (CET) La actriz y presentadora española Laura Barriales, que triunfa en Italia y la firma SkinLabo aúnan fuerzas para revolucionar el mundo de la belleza. Al grito de #JustBeSmart se invita al nuevo consumidor a comprar productos inteligentes, a pagar precios inteligentes y a librarse de los intermediaros de forma inteligente, disfrutando a la vez de un servicio 24/7 de consultoras de belleza que responden en 15 idiomas y siempre están dispuestas a solucionar las dudas A través de este vídeo íntimo, Laura Barriales habla de las elecciones que se notan en la piel, de la importancia de prestarse atención a uno mismo y de que no hay una fórmula mágica, sino que todo el mundo tiene su propia fórmula. A punto de dar a luz a su segundo hijo, se muestra entusiasmada de formar parte del universo SkinLabo.

El video forma parte de una ambiciosa operación de posicionamiento de la marca de belleza, 100% Made in Italy que ha revolucionado el mundo de la cosmética digital. Coordinada desde la sede italiana, abarca 15 mercados europeos en los que SkinLabo ya está presente a través de su tienda vertical.

La firma cuenta con una nueva identidad visual, un nuevo logotipo, una nueva página web y una nueva campaña de prensa offline y online en las revistas femeninas más importantes.

La campaña en redes sociales a través de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube que contará con más de 500 influencers y 200 VIPs de toda Europa completa esta operación.

#JUSTBESMART

Las decisiones inteligentes son instintivas, son las que "sientes en tu piel" y llevan a encontrar nuevas formas, fuera de lo común, de simplificar y mejorar la calidad de vida. Por ese motivo, #JustBeSmart es el hashtag que recoge la esencia y la filosofía de SkinLabo.

Se trata de un mensaje fuerte y claro, dirigido a una comunidad que ya cuenta con más de 700.000 clientes y que crece a un ritmo de 60.000 nuevos clientes al mes. La comunidad SkinLabo está formada por personas de todas las edades, géneros, etnias, países y entornos sociales que, dentro de su diversidad, están unidas por un denominador común: ser "inteligentes".

Son personas inteligentes que toman decisiones cotidianas inteligentes en cada momento de su vida: viajan de forma inteligente, comen de forma inteligente y cuidan su cuerpo de forma inteligente, obteniendo siempre lo mejor a un precio asequible.

En la campaña #JUSTBESMART, la "S*" de SkinLabo, con todo su brillo, se convierte en el símbolo de una nueva generación SMART que sabe elegir lo mejor para sí misma y se identifica con los valores de la marca.

Ante todo, SkinLabo es The Smart Beauty Company y estos son los motivos:

Productos inteligentes. Están diseñados en torno a necesidades reales, con fórmulas limpias, ingredientes activos eficaces en altas concentraciones y envases sostenibles.

Precio inteligente. Gracias a la venta exclusivamente online y a un modelo de negocio directo al consumidor que elimina costes innecesarios para el cliente final y permite ofrecer alta calidad al mejor precio posible.

Servicio inteligente. Sus consultoras de belleza responden en 15 idiomas y siempre están dispuestas a solucionar las dudas de los clientes por teléfono, WhatsApp, chat, página web y redes sociales en horario 24/7.

'SkinLabo #JustBeSmart es la nueva forma de vivir la belleza'

CAMPAÑA DIGITAL #JUSTBESMART

Pero ¿qué significa realmente vivir de forma inteligente y tomar decisiones inteligentes en el día a día?

Más de 700 influencers y amigos smart de la marca en toda Europa lo explicarán a través de vídeos y fotos compartidos en todas las plataformas sociales.

Todos ellos recibirán el uniforme ‘smart woman/man’: una icónica camiseta y una gorra con la S* brillante de SkinLabo.

La campaña se amplificará con el lanzamiento de 3 emotivos vídeos destinados a narrar los valores de la marca desde la perspectiva del público de SkinLabo, llegando a todas las edades y necesidades, pero compartiendo la misma actitud inteligente.

SMART CHARITY

Tomar decisiones inteligentes cada día también significa pensar en los demás y dar algo de cada uno a los que más lo necesitan. Por ese motivo, dentro del marco de la campaña #JustBeSmart, SkinLabo, que siempre ha estado del lado de las mujeres, prestando especial atención al bienestar y la salud de las personas, ha decidido apoyar a Médicos con África CUAMM, una de las organizaciones sanitarias no gubernamentales italianas más activas en la promoción y protección de la salud de las poblaciones africanas.

Con el apoyo de SkinLabo, Médicos con África CUAMM renovará la estructura y el equipamiento de la sala de maternidad del Centro de Salud de Anyeke, en Uganda, donde se producen más de 1.500 nacimientos al año.

Este proyecto, claro y preciso, lo lleva a cabo una organización que trabaja directamente sobre el terreno, sin intermediarios, para ofrecer una ayuda tangible y además, es posible seguir su evolución paso a paso, en tiempo real.

La decisión de apoyar al CUAMM, organización con la que SkinLabo comparte un enfoque directo y una vocación orientada al bienestar de la comunidad, ha sido muy meditada.

Los productos

El catálogo de SkinLabo cuenta con más de 60 referencias centradas en la lucha contra el envejecimiento. Las fórmulas de los productos han sido concebidas para utilizar únicamente ingredientes naturales, extractos de plantas e ingredientes activos concentrados de alto rendimiento.

Son cosméticos eficaces y de alta calidad, concebidos a partir de demandas reales y realizados con un tiempo de comercialización muy rápido (2/3 meses entre la concepción, la producción y la puesta a la venta). Antiedad, cuerpo, rostro, ojos y labios, cabello, protectores solares y maquillaje son las líneas que ya están en el mercado -a las que pronto se sumarán los complementos de belleza- para ofrecer una experiencia de autocuidado integral de 360 grados.

Todos los productos de SkinLabo son 100% Made in Italy, probados dermatológicamente, ‘clean’, nikel tested, sin alérgenos, sin parabenos, cruelty free y contienen más de un 90% de ingredientes naturales, un porcentaje que llega hasta el 98% en el caso de algunos productos.

Vídeos

Vídeo Campaña Laura Barriales y SkinLabo



