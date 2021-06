El auge del Concurso de Acreedores Express según Abogado de Empresa Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de junio de 2021, 19:28 h (CET)

Los Concursos de Acreedores se han incrementado debido a la crisis económica actual que atraviesa España, y es el mecanismo legal que pretende solucionar las deudas económicas cuando una persona física o jurídica no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que debe.

En este tipo de situaciones, es recomendable acudir a expertos en la materia. Así, por ejemplo, existen servicios como los de Abogado de Empresa, que se encargan de gestionar este tipo de situaciones de insolvencia mediante el Concurso de Acreedores.

Concurso de Acreedores EXPRESS Las consecuencias económicas generadas por el COVID-19 han afectado a muchas empresas, provocando la caída de las ventas y sus consiguientes despidos, ERTE, cierre de actividad, entre otros. Pero en especial, han sido las PYMEs las que, debido a su endeudamiento y a los pocos ingresos generados en este último año, se han visto obligados a realizar un cierre temporal o incluso total de su empresa. Desafortunadamente, el Concurso de Acreedores no es ni fácil ni económico, lo que dificulta el que muchas empresas opten por solicitar el concurso. Sin embargo, existe una modalidad denominada CONCURSO EXPRESS que permite solucionar la situación de insolvencia de manera rápida y con poco coste. Ahora bien, no todas las empresas pueden acogerse a un Concurso de Acreedores EXPRESS. Por lo tanto, es importante contar con la asesoría adecuada para saber si la empresa podrá solicitar un CONCURSO EXPRESS.

Por estas razones, es importante acudir a servicios como los de Abogado de Empresa, donde ofrecen un asesoramiento especializado y personalizado para estas situaciones. Este despacho legal destaca que recientemente han aumentado los Concursos de Acreedores Express, mediante el cual el auto de declaración del concurso acordará al mismo tiempo la liquidación de la sociedad (sin nombrar a ningún administrador concursal), al no tener la empresa activo alguno.

¿Cuál es la mejor opción? Abogado de Empresa cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector y un amplio equipo de profesionales y abogados especializados en este campo.

Atención personalizada a todo momento Los problemas pueden surgir en cualquier momento y las respuestas tienen que ser rápidas. Es por eso que este despacho da respuesta al cliente de forma muy rápida, confirmándole en el mismo día si podrá acogerse a un Concurso de Acreedores Express. Los abogados del bufete analizarán la situación de la empresa y ofrecerán un plan de acción rápido adaptado a las necesidades.

Tarifas accesibles En relación con calidad-precio y servicio, Abogado de Empresa es uno de los mejores despachos de abogados que se pueden encontrar en el país. Con sede en Madrid, ofrecen tarifas muy económicas que hacen muy asequible que cualquier empresa pueda solicitar el Concurso Express.

Cuando una empresa es insolvente, no se puede echar la persiana sin más, hay que concursarla. Y el Concurso Express es la solución, económica y rápida, para muchas empresas. Es por eso que contar con un servicio legal para solicitar el Concurso Express es sumamente importante si se quiere acabar con las deudas de la empresa.

