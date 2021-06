El servicio de lifting de pestañas en Distrito Wellness Concept Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de junio de 2021, 23:50 h (CET)

El lifting de pestañas es una tendencia actual en el sector estético para lograr una mirada de impacto. Consiste en una técnica que aporta un mayor volumen a las pestañas y realza la mirada.

Este tratamiento estético se ha convertido en la solución para muchas mujeres que buscan lucir unas pestañas más largas de forma natural, sin dolor, sin químicos que dañen el pelo y con resultados duraderos durante varias semanas.

En Madrid, uno de los salones de belleza especializados en la técnica del lifting de pestañas es Distrito Wellness Concept. El centro y academia estética cuenta con las últimas tendencias en tratamientos de cuidado integral y que, de acuerdo a la valoración de sus clientes, ofrece un servicio profesional y de alta calidad.

Se pueden visitar sus instalaciones en la Calle Julián Besteiro 6 – 28020 Madrid, o bien consultar cualquier duda por teléfono o por email (info@culturadistrito.com).

Lifting de pestañas: la técnica del momento para realzar la mirada Las pestañas no solo protegen los ojos de agentes externos, sino que también son ideales para realzar la mirada. Sin embargo, maquillarlas a diario, además de ser tedioso, podría acabar debilitando los pelos. Por este motivo, es recomendable aplicar tratamientos estéticos inocuos y más duraderos.

Una de estas técnicas que se ha convertido en tendencia entre las mujeres que desean tener unas pestañas más largas es el lifting de pestañas. Es un método que moldea el pelo desde la raíz y que aporta un efecto largo y curvado.

Este tratamiento consiste en estirar y levantar la pestaña natural utilizando almohadillas de gel de silicona que se ajustan al párpado, consiguiendo como resultado una mayor longitud y espesor para la pestaña desde la raíz hasta las puntas.

El gel aplicado en el lifting es adaptable y liviano al párpado. Con su aplicación se consigue un efecto natural que puede durar hasta 8 semanas.

El lifting de pestañas se diferencia de otros métodos de belleza como las extensiones porque puede aplicarse sobre cualquier pestaña, sin importar que el pelo sea largo o corto. Además, no daña el folículo del pelo porque se usan productos sin añadidos.

Otra de las ventajas de esta técnica es que permite el crecimiento natural del pelo, no requiere mantenimiento frecuente y es resistente al agua. Es una buena opción para aplicar durante el verano y lucir unas pestañas largas en la playa o la piscina.

Lifting de pestañas en Madrid En Madrid, uno de los sitios recomendados por los clientes para la aplicación de lifting de pestañas es Distrito Wellness Concept. El centro y academia estética cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la belleza y ofrece a sus clientes la aplicación de lifting, tinte y nutrición de pestañas con efecto rímel que alarga y nutre las pestañas hasta 8 semanas.

Además, ofrece a sus clientes técnicas avanzadas en belleza y micropigmentación, productos para el cuidado capilar y facial, además de diversos tratamientos de estética ideales para una mejor apariencia.

Los clientes interesados en reservar los servicios de Distrito Wellness Concept pueden ingresar al sitio web Cultura Distrito, realizar la reserva de su cita, consultar precios y disfrutar de los tratamientos integrales para el cuidado personal. También pueden visitar las instalaciones en la Calle Julián Besteiro 6 – 28020 Madrid o consultar cualquier duda por teléfono o por email.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.