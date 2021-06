Hidrolipoclasia 4D en Clínica Ciscar: ¿Cuál es la diferencia de la hidrolipoclasia convencional? Emprendedores de Hoy

La hidrolipoclasia es un tratamiento que consiste en la reducción de la grasa acumulada en ciertos sectores del cuerpo. La principal característica es que es un tratamiento muy eficaz y selectivo, que no requiere de complejas intervenciones quirúrgicas, manteniendo el mismo grado de efectividad.

La Clínica Ciscar ofrece un tratamiento de hidrolipoclasia 4D, el cual es un paso más a la liposucción y la hidrolipoclasia tradicional. El principal motivo es que es un procedimiento que ofrece resultados muy satisfactorios, es más rápido y a un precio mucho más accesible.

¿En qué consiste la hidrolipoclasia 4D? Hay muchos factores que pueden influir en la acumulación de la grasa en el cuerpo, que en ocasiones puede resultar poco saludable y que con el tiempo puede ser cada vez más difícil de eliminar. Aunque actualmente existe la liposucción, este procedimiento se caracteriza por ser costoso y, además, puede requerir hospitalización.

La Clínica Ciscar, situada en Barcelona y Tarragona (Salou), dispone de un nuevo tratamiento llamado hidrolipoclasia 4D, el cual está diseñado para eliminar la grasa localizada, principalmente, en abdomen, muslos, caderas y otras zonas del cuerpo. El procedimiento también moldea estas áreas.

Para lograrlo, se combina la acción de un suero hipotónico en el área a tratar, y la utilización de ondas ultrasónicas, el cual produce una reacción en el tejido adiposo. Esto genera un proceso que rompe las células grasas, para después ser eliminadas.

Hidrolipoclasia 4D y sus ventajas sobre otros tratamientos La hidrolipoclasia 4D es una versión más avanzada y efectiva que la hidrolipoclasia convencional. Las ventajas que ofrece superan las de la criolipolisis, o la hidrolipoclasia convencional.

En primer lugar, este tratamiento permite esculpir con mucha más precisión la silueta, sin necesidad de cirugía. Por otro lado, destruye la grasa, de manera que no vuelva a acumularse en la zona, ofreciendo resultados permanentes.

Los resultados se consiguen en una única sesión, que dura un promedio de 90 minutos, dependiendo de la zona. Es decir, el tratamiento es igual de efectivo que la liposucción, pero más económico. Asimismo, es apto tanto para hombres como para mujeres.

En definitiva, la hidrolipoclasia 4D no solamente reafirma la zona, sino que también inhibe la acumulación de grasa en el futuro. También garantiza resultados permanentes que pueden ser alcanzados incluso en una sola sesión, dependiendo del área, a un coste mucho menor, sin cirugía ni hospitalización.

