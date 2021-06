Issim embellece la piel con un ritual diario de cosmética bio vegana Emprendedores de Hoy

La ciencia y la naturaleza se han unido en la marca Issim con una serie de productos para el cuidado de la piel. Están formados por componentes naturales y debidamente integrados por las doctoras Silvia y Eva Ciscar, quienes cuentan con una trayectoria de más de 25 años en el área de la medicina estética, dermofarmacia y cosmetología.

Una de las propuestas destacadas de las hermanas Ciscar es el sistema de cuidado My Ritual. Se trata de una rutina diaria que tiene el objetivo de rejuvenecer, regenerar y mantener el rostro saludable. En la página web de Issim las doctoras explican el efecto de cada producto y cuándo debe aplicarse.

¿Cuáles son los productos que conforman My Ritual? La rutina My Ritual está formada por cuatro productos que deben ser aplicados por el día o por la noche, según indiquen las especialistas de Issim, para lograr los efectos deseados. El pack incluye 2 derma boosters, para aplicar por la mañana y por la noche; 1 sérum, también aplicado por la mañana, y 1 bio cream, que se aplica por la noche después del activador.

Los ingredientes de todos los productos son ecológicos y sin componentes alérgenos. La mayoría son obtenidos de frutas y vegetales del litoral mediterráneo, que aportan más vitaminas y otros componentes bio veganos.

Antes de aplicar el ritual, las doctoras advierten que el cutis debe estar completamente limpio, por lo que recomiendan iniciar el tratamiento utilizando la loción micelar desmaquillante Issim, o combinar la leche limpiadora y el tónico de jengibre. Se trata de un trío higienizante que elimina sebo, restos de maquillaje y otras impurezas que puedan estar presente una vez finalizada la jornada diaria o después de varias horas de sueño.

Por la mañana, una vez el cutis está completamente limpio, My Ritual plantea la aplicación de cuatro gotas de derma booster o suero activador cutáneo, para la regeneración celular con un alto grado de eficacia que la marca Issim dispone para cada necesidad y edad.

Seguidamente, la piel debe recibir la protección de uno de los sérums faciales, creados sin perfumes ni siliconas ni derivados químicos, que lograrán una piel saludable y, por ende, atractiva y radiante.

Al finalizar la jornada diaria, a la limpieza del rostro le sigue la segunda fase de My Ritual. Consiste en el uso de 4 gotas del segundo derma booster recomendado por las doctoras Silvia y Eva más la crema bio, en sus presentaciones según la edad: de 30+, 40+ y 50+, o DNA marino, con los nutrientes que regenerarán la piel durante el descanso.

Con estos simples pasos, el rostro recibirá el poder revitalizador de componentes como el colágeno marino, algas rojas ácido hialurónico, retinol más vitamina C, coenzima Q10, células madre del árbol de argán, Niacinamida o Vitamina B3 entre otros.

¿Cómo se puede saber cuál es el ritual más adecuado para cada paciente? Tanto en las clínicas de las hermanas Ciscar ubicadas en Barcelona y Tarragona, como a través de un test online en la página web de Issim, las usuarias pueden ser evaluadas para luego adquirir el tratamiento que más beneficie a su tipo de piel, sobre todo si presentan sensibilidad, acné, sequedad, flacidez u otras características.

Recuperar la vitalidad de la piel con productos derivados de la naturaleza, sin aditivos químicos, es un regalo que toda persona debe experimentar en manos de dos de las mejores profesionales en medicina estética de Europa. El conocimiento de las doctoras Ciscar ha revolucionado el mundo de los productos para el cuidado de la piel, ya que no solamente la embellecen, sino que la sanan profundamente brindando una sensación única para el disfrute de los sentidos.

