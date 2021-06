Gran variedad de merchandising en Crearlia Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de junio de 2021, 01:36 h (CET)

El merchandising se conoce como una técnica comercial que ha logrado mantenerse a lo largo de los años. Su objetivo es promover o influenciar en la decisión de compra de un determinado servicio o producto, como es el caso de ofertas especiales o regalos, entre otros.

En el universo digital, esta estrategia no ha pasado de moda, todo lo contrario, al igual que muchas otras técnicas de marketing se ha adaptado a las necesidades de los clientes y de las empresas.

Pensando en ofrecer a los clientes una gran variedad de opciones de artículos personalizados, Crearlia cuenta con un amplio stock, de más de 40.000 artículos que van desde lo más corporativo, como bolígrafos, tazas, libretas, hasta lo más personal, como tecnología, protección anticovid, bolsas personalizadas, detalles para comuniones, bodas y bautizos, etc.

Variedad de productos en una sola tienda online Cuando se trata de emplear estrategias de marketing para mejorar las ventas de las empresas, técnicas como el merchandising son muy efectivas para conquistar al cliente y para consolidar la marca.

En la página web, las empresas pueden encontrar diversos artículos para obsequiar con distintos precios y modelos. Todos los productos incluyen descripción, características y costes. También pueden encontrarse ofertas y promociones.

Cuando se trata de crear una campaña publicitaria, organizar un evento o lanzar un nuevo producto o servicio, en Crearlia las marcas pueden conseguir diversos artículos como bolígrafos, bolsas, llaveros, botellas e incluso distintos tipos de mascarillas que pueden personalizarse.

Detalles personalizados para cada ocasión Crearlia también ofrece a particulares muchas opciones de regalos personalizados para ocasiones especiales como bautizos, bodas, despedidas de solteros y solteras, o fiestas en general.

Otra de las categorías más destacadas por los clientes son artículos para el hogar, textil, artículos de electrónica y telefonía y artículos para el cuidado personal.

En esta compañía, se comprometen a que el cliente reciba los productos personalizados que necesitan en el menor tiempo posible y se aseguran de que cumplan con todas las condiciones que ha designado el cliente. Por esta razón, envían al cliente un fotomontaje gratuito de cómo quedaría el producto para asegurarse de que cumpla con sus expectativas.

Crearlia ofrece además a sus clientes la opción de envío exprés a cualquier parte de la península, y si las compras superan los 90€, el servicio es completamente gratuito.

Los clientes de Crearlia opinan que este servicio se diferencia de otras tiendas online por el trato personalizado y sus rápidos y eficientes tiempos de entrega. Además, destacan la variedad de artículos para todas las necesidades y presupuestos.

