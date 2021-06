Sanar cicatrices y estrías gracias a expertas como Natalia Muñiz Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de junio de 2021, 01:48 h (CET)

El sector de la cosmética y estética evoluciona constantemente para poder corregir imperfecciones y mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello, es vital la formación de los especialistas en este sector para poder investigar en este área y elaborar nuevos productos.

Por esta razón, Natalia Muñiz, esteticista, propietaria de NMBeauty Academy y los centros de estética NMB Skin, no se pone límites en la actualización y aprendizaje sobre nuevos productos, técnicas y tratamientos.

El cuidado de la piel requiere una formación sin límites La excelencia y la experiencia de Natalia Muñiz se reflejan en el aprendizaje de sus alumnos y en la piel de sus pacientes.

Esteticista de profesión, inició sus pasos en su país natal, Argentina, para después mudarse a España e iniciar su proyecto. Aunque comenzó formándose en procedimientos de pestañas, cejas, entre otras actividades de la cosmética, su interés siempre estuvo marcado por la estética.

Su currículum es extenso al igual que su recorrido por las ciudades más emblemáticas en el mundo de la estética (Corea y Japón), a donde ha ido no solo en busca de conocer nuevas técnicas y productos, sino participando en talleres de nuevas ideas.

Asimismo, ha participado como ponente en eventos de Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica donde ha dejado huella de sus conocimientos en los tratamientos más novedosos, así como de la creación de su propia marca y línea de productos cosméticos.

NMB Skin lanzará un novedoso producto para reducir y/o eliminar imperfecciones de estrías, cicatrices, arrugas, acné o marcas post-acné Con una visión de futuro y en busca de una actividad sostenible, Natalia Muñiz le abrió las puertas de su academia de estética a los productos de etiquetas eco y bio, que después de visitar laboratorios, plantaciones y fábrica de producción, logró iniciarse en el campo de la importación y distribución de marcas exclusivas que son referencia por sus beneficiosos efectos en la piel. Los tratamientos de los centros estético NMB Skin están a la vanguardia de la medicina estética, garantizándole al paciente un servicio confiable y de calidad.

Uno de los tratamientos más demandados se centra en la reducción y eliminación de las imperfecciones como cicatrices faciales, corporales y estrías entre otros. Se trata de un método con alta efectividad que mejora ostensiblemente la apariencia de la piel dañada.

Actualmente Natalia Muñiz colabora con el Dr. Karwowski de Polonia (país conocido en estética, como la Corea de Europa), cuya Fundación ha creado la serie “NMB Gen Factor”, producto que será lanzado próximamente para revolucionar el mercado y poner solución a los problemas faciales y corporales más frecuentes; Natalia Muñiz junto al Dr. Karwowski, serán los encargados de darlo a conocer a nivel mundial, su lema: “Realzando la perfección, deshaciendo imperfecciones”.

Se puede seguir su trabajo en sus redes sociales para no perderse nada sobre este lanzamiento.

@nataliamb.oficial

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.