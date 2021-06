Láser tag Barcelona en ASILVESTRATS, una actividad cada vez más demandada tras haberse superado la última ola de COVID-19

Al final de la década de los años 70 y principios de los años 80, el ejército de los Estados Unidos desarrolló un sistema usando rayos infrarrojos para hacer mucho más eficiente e interesante, al igual que innovador, el entrenamiento militar.

Lo que en su época fue denominado ‘sistema MILES’ ha acabado dando lugar a una de las actividades lúdicas más demandadas actualmente: el Láser Tag. ​Una de las mejores opciones para practicar Láser Tag Barcelona en la zona de les Franqueses del Vallès junto a amigos, familia, o como actividad extraescolar, es la empresa ASILVESTRATS.

¿Qué es el Láser Tag? El Láser Tag es un juego de competición en el cual dos o más equipos se enfrentan con el fin de cumplir una serie de objetivos. Cada jugador dispone de unos sensores que sirven para registrar los disparos recibidos, mostrar los impactos por parte de los rivales o bien notificar la eliminación de la partida de los jugadores mediante sonidos y luces. Al tratarse de un juego controlado de manera electrónica, no se pueden producir trampas, ya que los sensores tienen la función de testificar si ha existido el impacto o no. Además, es un juego que no comporta ningún tipo de daño para los jugadores. El objetivo final es conseguir puntos para el equipo, impactando sobre los rivales o cumpliendo los objetivos de la partida.

ASILVESTRATS es una empresa especializada en Láser Tag a domicilio. Esta es una actividad recreativa perfecta para disfrutar en eventos de empresas, cumpleaños, despedidas de soltero, o simplemente para compartir con los seres queridos. Gracias a los muros especiales con los que cuenta la compañía, pueden montar un escenario de juego para un evento en cualquier superficie, desde espacios mínimos como una pista de tenis hasta grandes extensiones como fincas forestales, parkings de supermercados o patios de instituto. Una vez recogido el escenario, todo vuelve a la normalidad, sin dejar rastro alguno.

Láser Tag como actividad extraescolar En ASILVESTRATS también se ofrecen los servicios de entrenamiento, los cuales cuentan con innovación y mucha educación, siendo perfectos para jóvenes de entre 8 y 18 años de edad. Los jóvenes que opten por realizar Láser Tag como actividad extraescolar aprenderán a potenciar el ejercicio físico, valorar y respaldar el trabajo en equipo, la comunicación, técnicas de autosuficiencia, supervivencia, mantener la calma y trabajar bajo presión. Lo mejor de todo es que la actividad puede ser impartida en inglés, por lo que resulta perfecta para que los alumnos pongan en práctica los conocimientos de inglés que adquieren en la escuela.

Desde niños hasta adultos pueden jugar a Láser Tag en ASILVESTRATS, sin ningún tipo de restricciones pero sí con las debidas protecciones para prevenir la integridad física. Tras haberse superado la última ola de COVID-19, el Láser Tag Barcelona ofrecido por la compañía cuenta cada vez con mayor demanda por parte de ciudadanos que quieren pasarlo bien con los suyos a la misma vez que practican ejercicio físico.