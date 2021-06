Empresas al día gracias a la asesoría fiscal de HORUS Firm en Barcelona Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de junio de 2021, 01:19 h (CET)

Para todo emprendimiento en etapa inicial, pequeña o mediana empresa, que busquen mejorar su rentabilidad y ampliar sus oportunidades de mercado, una planificación fiscal correcta y efectiva resulta indispensable.

Esta será la base que sustentará un negocio que camine hacia la mayor rentabilidad en un futuro. En Barcelona, el equipo de Horus Firm, conformado por asesores expertos en materia fiscal, contable, laboral y jurídica, ofrece atención integral personalizada, garantizando no solo la gestión automatizada y al día, sino un ahorro considerable en el pago de impuestos.

Este grupo de expertos en asesoría fiscal dispone de toda la información necesaria sobre sus servicios en la página web oficial, donde los futuros clientes pueden acceder a las mejores opciones para emprender un camino exitoso en todo lo relacionado con las gestiones para ampliar su negocio e, incluso, para dirigirse con pasos firmes hacia la internacionalización.

¿Cuáles son los servicios que hacen de HORUS Firm una de las mejores opciones en asesoría fiscal? De acuerdo con el director general de HORUS Firm, Francisco Javier Núñez, una de las ventajas clave que ofrece la firma es la estrategia de atención, que garantiza una gestión exitosa de la información. “Aplicamos una metodología que nos permite personalizar la asesoría fiscal según las necesidades de cada negocio. Para lograrlo, asignamos uno de nuestros profesionales expertos en asesoría fiscal y contabilidad, quienes se reunirán con los clientes periódicamente, para mantenerlos al día sobre los resultados alcanzados en la gestión”, destaca el CEO.

Otra de las ventajas de HORUS Firm que se gana la preferencia de su clientela es que no se limita a realizar el pago puntual de impuestos, el registro de Hacienda, o los balances en orden, sino que trabaja en función de garantizar el mayor ahorro fiscal posible de cada empresa que asesora, a través de una planificación fiscal ejecutada con un sistema automatizado de alto rendimiento.

Además de la planificación fiscal, otras de las especialidades que domina el equipo de expertos de HORUS Firm en el área fiscal son: planificación fiscal internacional, Declaración de la Renta, Declaración de la Renta No Residentes Modelo 210, Declaración de Patrimonio, Bienes y Derechos en el Extranjero Modelo 720, Herencia y Legado, Donaciones y Sucesiones, y otras gestiones.

Plataforma digital para mayor precisión en las asesorías Otro de los puntos que tiene en cuenta HORUS Firm a la hora de ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes es la existencia de una plataforma digital, gracias a la cual los clientes podrán tener acceso a sus datos desde cualquier lugar y en tiempo real. Asimismo, el trato es totalmente personalizado y cercano, por ello, cada asesor mantiene contacto permanente con la empresa que le ha sido asignada, tanto por WhatsApp como vía Skype. Estas vías permiten que los asesores fiscales y contables de la firma estén a disposición del cliente ante cualquier duda o imprevisto.

El coste de los servicios de este equipo de expertos se calcula en base a las circunstancias en las que se desenvuelve la empresa y su carga real de trabajo. Así lo señala Francisco Javier Núñez como líder de la organización: “Hay muchas maneras de ayudar y qué mejor que ayudando en los proyectos empresariales, para que las personas puedan realizar sus sueños y llevar a cabo su proyecto de vida”.

