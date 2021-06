Diseño de aplicaciones a medida por Tangram Consulting

Los productos digitales se han convertido en una alternativa cada vez más rentable para las empresas para monetizar sus productos o servicios. En este sentido, muchos negocios y emprendedores optan por crear aplicaciones a medida.

No obstante, para crear una aplicación a medida es necesaria una planificación del modelo de negocio, desarrollo de la viabilidad de la idea, elegir la tecnología, el diseño, usabilidad, sistemas de monetización y de marketing… Sin embargo, muchas empresas no tienen personal suficiente para crear un negocio que cubra de forma profesional todos estos aspectos. Por esta razón, es necesario asesorarse con profesionales que ayuden en la gestión integral y la creación del proyecto, si es desarrollado por personal sin experiencia una gran idea con una mala ejecución puede que no tenga éxito, no tanto por la idea en sí, si no por que no se ha ejecutado por un equipo que aborde todas las áreas como se merecen.

Empresas como Tangram Consulting se dedican a apoyar a emprendedores o startups a desarrollar un producto digital de forma integral, con metodologías sencillas y un proceso amigable que no requiere de conocimientos técnicos, el cliente solo tiene que validar y tomar decisiones sin emplear cientos de horas de trabajo.

¿Crear una aplicación a medida o hacerla uno mismo? Con la llegada de la pandemia, muchas empresas españolas han comprendido la importancia que tiene digitalizar un negocio para mantenerse en el mercado, o emprender creando un nuevo negocio digital por medio de ana aplicación, por ello se ha registrado un importante crecimiento en la creación de páginas webs y aplicaciones móviles.

A la hora de crear un producto digital desde cero, es necesario tener un plan de acción de tecnología y de negocios que convierta la idea en un proyecto exitoso. Una de las compañías que se encarga de apoyar a los emprendedores a haer realidad sus pryectos y escalar sus negocios digitales es Tangram Consulting®.

Esta empresa cuenta con más de 17 años de experiencia apoyando a startups y a emprendedores, en sus inicios creando páginas web y desde hace 5 años con apps en marketplaces. Destaca Pedro Román, CEO de Tangram Consulting: “No tienes que saber que es un CTO, UX/UI, account manager, product owner… Toda esta jerga es innecesaria para el cliente, hablamos con ellos sin utilizar tecnicismos para que solo se preocupen de su proyecto, hemos transformado el complicado camino de emprender en el juego de Tangram, un puzzle de 7 piezas con el que se conforman todo tipo de figuras, en nuestro caso, formamos negocios de todo tipo”.

El Método Tangram, transforma una idea en un proyecto digital en tres sencillos pasos En Tagram Consulting trabajan con el método Tangram, un proceso sencillo que por medio de 3 fases ayuda a emprendedores o startups a desarrollar unProducto Mínimo Viable (MVP) al menor coste y en tiempo record:

La primera fase está dedicada a crear un prototipo:

Los expertos ayudan al cliente a desarrollar la idea y elaboran el producto digital en cuestión de días.

La segunda fase es detallar su funcionalidad:

Se detalla cómo funciona todos y cada uno de los botones y opciones del prototipo, para ir ajustar cualquier cosa de acuerdo a las necesidades del cliente.

Por último, la fase de programación:

Teniendo un diseño definido y funcionalidades detalladas, se lleva a cabo la programación, reduciendo al máximo posibles problemas ya que se ha trabajado previamente el proyecto al detalle.

Todos este proceso permite que las empresas reciban un producto con garantías, ya que se crea bajo la aprobación de cada una de las fases, reduciendo los cambios sobre la marcha, inconvenientes y problemas derivados de una mala definición.

Si necesitas desarrollar una idea de negocio y crear una aplicación a medida con el método Tangram puedes contactar sin ningún compromiso, ellos te orientarán para conseguir llevar a buen puerto tu proyecto.