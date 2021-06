Asesoría de empresas por Ilia Consulting Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de junio de 2021, 23:31 h (CET)

Los procesos como la globalización o la era digital han permitido que la competencia en el sector económico haya alcanzado límites impensables. Por ello, los servicios de asesoría de empresas no dejan de aumentar su popularidad.

Existen asesorías de empresas a nivel legal, contable, económico o laboral, entre otros. En España, se puede contar con el servicio de la empresa Ilia Consulting, experta en asesoría fiscal y legal.

Consultora especializada en fiscalidad internacional Ilia Consulting es un grupo conformado por más de 60 profesionales con un alto nivel de especialización en cada una de las áreas o campos de su actividad. Es fruto de la fusión de despachos con más de 40 años de experiencia en el sector, como Cot Consultoría en Barcelona y Gescobar Advocats i Assessors en Mataró. Actualmente, son parte de ETL Global, que es un grupo internacional de más de 1.000 despachos profesionales con presencia en más de 50 países. Prestan servicios tanto a empresas como a particularesen el área fiscal, legal, contable y laboral. Además, asesoran a empresas en cuestiones como registro de marcas y patentes, LOPD, seguros, recobros, marketing digital y diseño web a nivel nacional e internacional.

Impuestos de criptomonedas en España En el área fiscal, se especializan en el ahorro fiscal, la tributación de criptomonedas, Modelo 720, Declaración de la Renta (IRPF), Impuesto sobre el Patrimonio, recursos y procedimientos, entre otros. Ilia Consulting cuenta con expertos en fiscalidad de criptomonedas. Estos estudian cada caso en particular y se encargan de las declaraciones que deben presentarse. Procuran regularizar ejercicios anteriores para evitar posibles multas de Hacienda y analizan la repercusión de la inversión en criptomonedas en todos los impuestos. La asesoría que presta Ilia Consulting en cuanto a Hacienda y declaración de criptomonedas es muy amplia y completa. Con el objetivo de regular las diversas actividades económicas que pueden realizarse con criptomonedas, se han incorporado varios mecanismos y leyes. Las personas deben declarar las criptomonedas que poseen como parte de sus bienes y hacerlo a través del Modelo 720, siempre y cuando el valor de las mismas sea superior a 50.000 euros. Además, la no presentación o la presentación fuera de plazo, pueden acarrear multas elevadas de hasta 10.000 euros.

Con una amplia experiencia a nivel nacional e internacional, Ilia Consulting es una de las mejores alternativas en asesoría de empresas a nivel, fiscal y legal, con especialización en fiscalidad internacional.

