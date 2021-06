Ferretería Central: los beneficios de comprar directamente en una ferretería local en Málaga y no en una cadena Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de junio de 2021, 22:37 h (CET)

Para muchas personas, comprar en una franquicia o cadena reconocida es sinónimo de calidad. Sin embargo, no siempre es así. De hecho, hacer compras en un negocio local puede ofrecer muchas más ventajas a los clientes en diferentes aspectos.

Este es el caso de Ferretería Central, una empresa local de Málaga que ofrece precios más bajos, atención personalizada, flexibilidad, sin intermediarios, sin largas esperas para encontrar un producto y con innovación en productos eficaces. La ferretería en Málaga cuenta con un equipo de expertos profesionales, siempre cerca y al alcance de sus clientes, y más de 40 años de experiencia en el sector.

Una ferretería al alcance de los clientes Ferretería Central es una empresa malagueña que cuenta con un amplio stock de artículos en materia de ferretería, pero también en bricolaje, seguridad, construcción, iluminación, climatización, hogar y jardín. En esta compañía se pueden encontrar distintas marcas, como Cisa, Alfa, EDM, Einhell, Dogher, entre otras.

La empresa cuenta con una página web donde se puede visualizar el catálogo completo de productos y que permite hacer las compras en unos pocos clics.

El modelo de negocio se centra en ofrecer un trato personalizado y la mejor calidad de servicio a los clientes, gracias a un equipo de profesionales locales con muchos años de experiencia.

Beneficios de comprar en una ferretería local y no en cadenas Si bien las cadenas de empresas del sector de la ferretería son más publicitadas en el mercado, lo cierto es que comprar en un negocio local puede traer diversas ventajas. En primer lugar, el trato personalizado al cliente, ya que quienes atienden el negocio son personas de la misma zona. Esto genera entre ambos una empatía espontánea que influye directamente en un trato más cercano, entre el personal del comercio y los compradores.

En segundo lugar, está la calidad de servicio, ya que comprar en una ferretería local permite contar con un asesoramiento mucho más eficiente. De esta manera, el cliente podrá seguir recomendaciones de expertos en el tema, que ayudarán a que lleve exactamente lo que necesita.

Otra ventaja es que los locales comerciales son más cercanos, de modo que todo lo que requiera el cliente lo podrá encontrar muy cerca de su ubicación, ahorrándose desplazamientos innecesarios.

En ferreterías locales como Ferretería Central, el usuario puede comprar sin intermediarios y acceder fácilmente a los productos que necesite, sin procedimientos adicionales. Finalmente, comprar en establecimientos regionales tiene un impacto positivo en la economía de la zona, lo cual también terminará beneficiando al comprador.

