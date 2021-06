Dientes fijos en un solo día gracias a los implantes dentales de titanio V de la Clínica Artydents en Madrid Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de junio de 2021, 21:48 h (CET)

Las prótesis dentales removibles son molestas para quienes las deben llevar. Lo cierto es que se consideran una solución dental del pasado. Actualmente, el tratamiento innovador en el sector odontológico para recuperar piezas dentales son los implantes dentales fijos, un tratamiento que consiste en integrar el diente artificial con el hueso.

Si bien es cierto que los implantes pueden ser de zirconio o de titanio, es el segundo material el que actualmente se utiliza más debido a los grandes beneficios que aporta para el paciente.

En Madrid, la Clínica de Odontología Artydents ofrece a los pacientes la posibilidad de conseguir la sonrisa que siempre han deseado mediante los implantes dentales fabricados con titanio puro V. Estas piezas de alta gama están fabricadas en España y cuentan con la homologación de la Unión Europea. En Artydents, el paciente podrá disfrutar actualmente de precios únicos, con la realización de un implante Premium de alta gama por solo 199€, incluyendo este precio la cirugía, el implante de alta gama, el tapón de cicatrización y las diferentes radiografías de control, además de disfrutar de garantía de por vida.

Reemplazar las piezas por implantes fijos y duraderos Artydents, que cuenta con diversos centros en Madrid, es una clínica familiar, no es una franquicia, por lo que el paciente recibirá de mano del equipo de odontólogos el mejor servicio posible con un trato personalizado y cercano.

Uno de los tratamientos más demandados actualmente en la Clínica por los pacientes son los implantes dentales. En Artydents, utilizan el titanio puro V, un material que se caracteriza por su alta biocompatibilidad con el organismo. Este aspecto hace que sea altamente improbable que el organismo rechace el implante, además de aumentarse la capacidad de osteointegración que permite que la pieza permanezca fija e inamovible durante un tiempo prolongado. La biocompatibilidad se debe unir a otras prestaciones mecánicas como son la dureza, la ligereza y la resistencia, que convierten al titanio en el mejor compuesto posible para la fabricación de implantes dentales. Además, este material no contiene elementos nocivos en su composición como el aluminio o el vanadio, que sí están presentes en otros materiales, por lo que resultan más seguros.

Experiencia y calidad para conseguir una dentadura sana Con más de 30 años de experiencia en tratamientos odontológicos, la Clínica Artydents está conformada por un equipo que, además de estar especializado en implantes dentales, también tiene amplios conocimientos en campos como la endodoncia, la ortodoncia o el blanqueamiento dental, tratamientos que proporcionarán al paciente una apariencia estética y saludable y una solución a todos sus problemas.

Gracias al equipo de odontólogos de Artydents, es posible conseguir una sonrisa perfecta a precios accesibles. Para realizarse el implante dental Premium por solo 199€, el cliente puede dirigirse a cualquiera de sus centros, situados en Calle Marcelino Álvarez 13, 28017 Madrid, o bien en Avenida Aragón 13, 28903 Getafe. Puedes pedir tu cita Gratuita para revisión sin compromiso al teléfono 910094599 ya que tienen un amplio horario de lunes a sabados de 9h a 14h y de 16ha 21h

Artydents El Arte de Hacerte Sonreir

