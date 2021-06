MyLED-Systems, la empresa líder en España en fabricación y diseño de pantallas LED Emprendedores de Hoy

Las pantallas LED se han convertido en una herramienta tecnológica importante en todo tipo de aplicaciones. Su principal característica es que están fabricadas con diodos emisores de luz que se encuentran dentro de un panel en el cual cada LED corresponde a un pixel. Gracias a ellos, se pueden formar textos, imágenes, vídeos o casi cualquier elemento que el usuario necesite.

MyLED-Systems es una empresa española que fabrica, vende y alquila este tipo de pantallas. Además, posee actualmente la patente y exclusividad en la fabricación de pantallas LED cilíndricas con proyector QR entigradi, que son mucho más versátiles y llamativas.

Modelos de pantallas LED ofrecidos por MyLED-Systems Esta empresa está especializada en la fabricación de diferentes tipos de pantallas LED para distintos usos. No solamente las crea, sino que también las vende, alquila e instala, según lo que el usuario necesite. Tanto en las tiendas físicas como en la página web de MyLED-Systems se pueden encontrar varios tipos diferentes de pantallas LED. La primera de ellas son las pantallas planas, para cualquier tipo de ubicación. Estas a su vez se dividen en pantallas LED para interiores, exteriores y escaparates. Por otro lado están las cilíndricas, que son exclusivas y patentadas por esta compañía. Están fabricadas en un soporte circular e incorporan LED´s de última generación. También están las pantallas Totem, diseñadas principalmente para eventos y entidades públicas y por ultimo los lineales led a color también de uso exclusivo de esta marca.

Características de las pantallas LED: innovación, seguridad y comodidad Las pantallas LED fabricadas por MyLED-Systems tienen ciertas características que las hacen especiales, y que las diferencian del resto. Las pantallas planas y cilíndricas son ideales para negocios que requieren proyectar imágenes o videos de su marca, que llamen la atención de potenciales clientes. Además, estas pueden agruparse en paneles para formar pantallas LED gigantes, ideales para eventos grandes, además ofrecen una vida útil de 200.000 horas (más de 22 años) dado que son de gran calidad. Además, reproducen contenido con gran nitidez, pueden indicar automáticamente la humedad y temperatura e incluso contienen Wifi propio.

En MyLED-Systems, el cliente no solo podrá alquilar pantallas LED, sino también solicitar fabricación de pantallas a medida, según sus propias especificaciones, y contar con servicio técnico especializado. La compañía tiene sedes en Bilbao, Madrid y Santander, pero trabajan a nivel estatal.

