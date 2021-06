Desarrollar el liderazgo con Leo Piccioli Emprendedores de Hoy

El liderazgo es una habilidad que se trabaja constantemente. Leo Piccioli, especialista en liderazgo y cambio tecnológico, ayuda a miembros de organizaciones en el liderazgo. Después de expandir con éxito sus conocimientos a miles de personas mediante sus libros gratis en formato podcast, Leo es reconocido a nivel internacional a día de hoy.

El liderazgo se puede trabajar Un líder es un ejemplo a seguir en cualquier entorno social. Para tener liderazgo, se necesita contar con algunas particularidades como el optimismo (“nunca un pesimista cambió el mundo – salvo por error”), tener honestidad, ser empático, saberse comunicar, inspirar y motivar. Todas ellas se pueden aprender y mejorar. Para conseguirlo, Leo Piccioli lleva años ofreciendo todo un seguido de herramientas a todos sus seguidores.

Las herramientas del experto Graduado en Economía, el experto fue calificado cum laude por la Universidad de Buenos Aires. A partir de allí, su trayectoria no ha dejado de crecer. En primer lugar, ha sido cofundador, director y CEO en varios negocios, lo que le ha dado una vasta experiencia en el sector del liderazgo.

Por otro lado, se trata de un experto absolutamente prolífico. Ha publicado un total de 4 libros: “La venganza de los Nerds”, “Soy solo”, “Ahora te puedes marchar…O no” y “El siglo año en el que nos volvimos humanos”. Por otro lado, lleva tiempo publicando artículos en LinkedIn semanalmente de forma gratuita. De hecho, su perfil cuenta con más 10.000 seguidores actualmente. Pero más allá del formato escrito, también distribuye podcasts y vídeos a través de distintos canales. En algunos de los más destacados ha abordado temas como “Cómo Lidiar con el Cambio Tecnológico”, “Cómo reinventar tu carrera” o su charla TED sobre el poder del interés compuesto más allá de las finanzas.

Además de todas sus publicaciones, Leo realiza conferencias dinámicas, desafiantes e interactivas con contenido de alto valor. Todas ellas son seguidas alrededor del mundo por centenares de oyentes. Además, imparte una gran variedad de cursos para aprender a dar lo mejor de uno mismo en el mundo laboral.

El modus operandi de Leo se caracteriza por la difusión a gran escala. Aun así, ofrece las “sesiones estratégicas 1:1“. A través de ellas, brinda ayuda puntual en sesiones de una hora para encontrar, junto a empresarios, independientes y empleados con potencial a encontrar nuevos puntos de vista y alcanzar objetivos concretos y de valor. Los usuarios pueden reservar una cita online a través de su página web.

Gracias a todo el contenido de Leo Piccioli y las herramientas que el experto ofrece en múltiples canales, cualquiera puede desarrollar su capacidad de liderazgo para alcanzar sus metas personales y profesionales.

“Líder que no cambia es un oxímoron”, afirma.

