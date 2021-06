Con este tipo tan desvergonzado, llega la destrucción de España Antonio Gálvez Lectores

sábado, 26 de junio de 2021, 14:22 h (CET) Si, amigos, ya se ha iniciado el auténtico proceso de los golfos con sus cómplices. Esta mañana ha sido escandaloso el ambiente del Parlamento. El ministro “ Castañuelas” así llamado por sus bailes o danzas, cuando dijo “Por Dios, Pedro, no nos abandones”. Tal elemento, al interpelar a Lázaro, de partido Vox, le ha dicho que “para retirar sus palabras tenía que ser un hombre”. Menudo macho alfa este “sujeto” catalán...El zorro al cuidado de las gallinas...

Y Margarita Robles, magistrada, ante la felonia en que ha incurrido este maldito Gobierno, como ministra de Defensa tenía que sacar a los militares para evitar que el maldito megalómano Pedro, conduzca el buque de España con todos los ciudadanos contra los acantilados.

Es una cara tan dura, con ausencia de ética y de moral la de estos individuos y esas feministas, que solo el vasco Esteban y los burdos Rufianes, se comprende que les sigan....

Incurrió en muy grave error el presidente de la patronal , (CEOE,) Antonio Garamendi, al admitir o comprender tales indultos y de eso se arrepiente con su llanto hoy. El poder de Don Dinero es muy relevante, como lo es el de los Medios de Comunicación, no subyugados, como la Sexta...

A ver, si hablan los obispos y las fuerzas de Seguridad del Estado, sin seguir las directrices de ese colega de Iceta...Jueces, actuar sin seguir las pautas de la Fiscalía, sometida al culpable máximo.

