Gestión de stock en zapatería: Pentapps

sábado, 26 de junio de 2021, 11:00 h (CET)

Llevar el control del stock de productos de un establecimiento del sector del calzado puede llegar a resultar una tarea muy engorrosa. Algunos de los problemas que se pueden encontrar son tener algún calzado sin su pareja correspondiente, errores en el color del calzado indicado en el stock o la introducción de tallas equivocadas en el inventario. Todo esto podría quedar solucionado gracias a una herramienta que permitiera mejorar de forma ostensible la gestión de la mercancía. Es el caso de PentaApps, una empresa que ha desarrollado un software para calzado que permite solventar los problemas mencionados en la gestión del stock de una zapatería.

Optimización de la gestión del stock Además de para evitar los problemas mencionados anteriormente, contar con un buen software que permita optimizar la gestión del stock es clave para conocer los productos de los que se dispone, como se está realizando la rotación y cuando es necesario poner en circulación el stock. En una zapatería se puede tener un mismo zapato con diferentes colores, tallas, modelos y además tener grandes cantidades de estos productos. Organizar todo este proceso es complicado si no se poseen las herramientas adecuadas para ello. Una de las opciones es elegir un software de gestión que lo permita, no obstante, es importante elegir qué oportunidades brinda para organizar esta información de la forma más satisfactoria y cómoda posible.

El software para gestionar el stock del calzado diseñado por PentaApps proporciona una solución completa e integrada al sistema de información requerido por las empresas de este sector gracias a las investigaciones y análisis desarrollados para conocer las necesidades por parte de las empresas más representativas del sector.

Dicho software es de fácil uso y proporcionan soluciones con terminales de captura de datos con el fin de agilizar los movimientos del almacén, tanto para materias primas como productos acabados.

PentApps aborda proyectos de forma personalizada en función de las necesidades de los clientes para que el diseño de la aplicación se adapte de la mejor forma posible. Además, también pueden incorporar información almacenada en su software ERP con otras plataformas e-commerce.

Rapidez y precisión para incrementar las ventas El proceso de gestión de mercancía no es únicamente una cuestión administrativa o de organización de productos, también incide directamente en las ventas realizadas. El sector del calzado es altamente competitivo y existen mayores probabilidades de éxito para quien logre brindar soluciones más cercanas, rápidas y precisas que logren fidelizar al cliente.

Este software de gestión de calzado brinda la oportunidad de organizar los procesos de organización de materias primas y en todo su desarrollo de fabricación y su posterior distribución comercial. Un buen software de calzado debe incluir las funciones básicas de contabilidad para permitir registrar la máxima información posible, desde la disponibilidad de tallas y colores hasta la descripción detallada del producto. Este es el caso del software desarrollado por PentApps.

