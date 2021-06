Superar la ansiedad a través de la psicología: Psicólogos Majadahonda Emprendedores de Hoy

La situación provocada por el COVID-19 ha generado un fuerte impacto a todo el mundo a nivel psicológico.

Las personas han tenido que transformar su forma de vivir y han vivido en un escenario sin precedentes caracterizado por la incerteza, el peligro y la inestabilidad. Todo ello ha llevado a unos datos bastante preocupantes. En España, por ejemplo, el 65% los habitantes está sufriendo ansiedad o depresión. Es importante aprender a detectar cuándo se empiezan a padecer este tipo de trastornos y acudir a expertos en psicología que ayuden al paciente a recuperarse. Actualmente, Psicólogos Majadahonda es uno de los centros más reconocidos en España.

Identificar la ansiedad es el primer paso para curarse Uno de los aspectos más negativos de la ansiedad es que la mayoría de pacientes no son conscientes de estar sufriéndola y, en el momento de afrontarla, ya la tienen muy interiorizada y el tratamiento es más lento y complejo. Por lo tanto, conocer los signos que pueden indicar la presencia de ansiedad es vital para recuperar el bienestar. Estos se traducen en síntomas psicológicos, físicos, cognitivos y de conducta. El cuerpo tiende a responder ante situaciones de forma desproporcionada e, incluso, a reaccionar así sin ningún motivo aparente. En esas situaciones, la persona puede experimentar sensación de peligro, insomnio, problemas a la hora de actuar o tomar decisiones, falta de aire o de concentración, dificultad para tragar, sensación de nudo en la garganta, taquicardia, incertidumbre o trastornos alimenticios, entre muchos otros.

Por lo tanto, padecer ansiedad puede dificultar considerablemente el desarrollo normal del día a día de la persona que lo padece e imposibilitar su bienestar. Por este motivo, contar con expertos en psicología que le ayuden a gestionar el trastorno es la mejor forma de superarlo.

Los mejores tratamientos científicamente probados Los expertos en psicología del centro “Psicólogos Majadahonda” trabajan con las técnicas más eficaces contrastadas empíricamente para garantizar los mejores resultados del tratamiento. El primer paso es el del diagnóstico, a través del cual se identifica el tipo de ansiedad que se padece (TOC, pánico, fobia, estrés postraumático, etc.). A partir de ahí, se aplican las técnicas más adecuadas.

Sea cual sea la metodología aplicada, los profesionales de “Psicólogos Majadahonda” trabajan para ofrecer al cliente un espacio donde se sienta seguro y donde aprenda a reconocer y a gestionar su trastorno de ansiedad. El gabinete de psicología ofrece sesiones tanto presenciales como online. A día de hoy ya ha ayudado a miles de personas de alrededor del mundo a salir de la ansiedad, la depresión y todo tipo de trastornos para encontrar de nuevo la felicidad.

