La Val sobre lías 2015, un albariño con notoriedad Este vino sólo se elabora en años de excepcional calidad, bajo estrictos criterios organolépticos adecuados para una larga crianza Jaime Ruiz de Infante

sábado, 26 de junio de 2021, 10:37 h (CET) En las vitrinas de la bodega La Val se muestran numerosos premios, obtenidos por sus vinos en prestigiosos concursos nacionales y mundiales, entre ellos: Medalla de Oro, Challenge International du Vin, 2018 y 2020.

Para la obtención de La Val sobre lías, la uva es despalillada y macerada en frío entre 8 y 10 º C durante seis horas. Una vez prensada, el mosto limpio obtenido fermenta en tanques de acero inoxidable sobre dos o tres semanas. Después se añaden lías finas de una cosecha seleccionada y se realizan con continuos batonnages renovando las lías durante tres años a medida que terminan las fermentaciones; todo un arduo trabajo que tiene su recompensa: disfrutar este único y sabroso albariño.

La cata

Brillante color amarillo pajizo con expresivos destellos verdosos. Aromas florales y frutales con predominio de fruta blanca madura, notas balsámicas de laurel, cítricos como el pomelo y fondo minerales. En boca se manifiesta sabroso, fresco con testimonios frutales, tonos de laureles y cítricos; una acidez viva que da persistencia, sólo atribuible a los mejores Albariños, invita a acompañar mariscos gallegos, pescados al horno, carnes blancas, foie, quesos de tetilla y semicurados.

Ficha Denominación de Origen:Rias Baixas Variedades de Uva: Albariño. Crianza: 3 años sobre lías. Termperatura de servicio: 12 º C. Precio medio: 26 €. Por otro lado, La Val elabora además cuatro gratos orujos: Orujo de Galicia, aguardiente cristalino, transparente, balsámico con ciertos toques de manzana y melocotón sobre un fondo herbáceo agradable. Licor de hiebas, amarillo limón, herbáceo, con aromas anisados, canela, piel de naranja, untuoso, dulce, floral que suaviza su largo y cálido final. Licor de café. Color caoba oscuro. Notas de buen café, anisados, algo de chocolate, con un retronasal largo, suave y amable. Crema de licor. Color beige. Aromas tofes y recuerdo a vainilla; dulce, reapfresco y bastante ligero, con bastante longitud, fin y buena definición. A causa de su bajo en alcohol se bebe fácil y con agrado Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Val sobre lías 2015, un albariño con notoriedad Este vino sólo se elabora en años de excepcional calidad, bajo estrictos criterios organolépticos adecuados para una larga crianza De escapada por las playas de Cádiz Opciones para ir abriendo boca Torremilanos Crianza 2016 Una de las bodegas pioneras de la D.O. Ribera de Duero que comenzó la elaboración de sus notables vinos en 1903 ​Festival Internacional del Aire, el próximo fin de semana, en Jaén Los cielos ván a colorearse, del 11 al 13 de junio, con cientos de parapentes, paramotores y paracaidistas en el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ​Montesquius, cuatro Brisas Marinas Distintas uvas y viñedos, diferentes creativas elaboraciones de Albariño, Godello, Garnacha blanca y Verdejo, bajo la influencia del mar