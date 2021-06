Piquetes informativos Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

sábado, 26 de junio de 2021, 09:59 h (CET) Pero estos piquetes informativos están mal vistos por los partidarios del aborto. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), donde se realizan el 79% de los abortos, ha denunciado que estas actuaciones suponen una coacción para las mujeres que quieren abortar. Por eso solicitaron al gobierno en octubre pasado que estas actividades se consideren “un delito de obstaculización al derecho al aborto”. La Ministra de Igualdad que en otros servicios se muestra siempre tan crítica con la “privatización”, prometió entonces buscar fórmulas para garantizar “zonas seguras” ante las clínicas abortistas.

En esta línea, la proposición de ley señala que los tribunales podrán imponer a “estos grupos organizados la prohibición de acudir a determinados lugares por un tiempo que puede ir de seis meses a tres años”. ¿Qué diríamos si los tribunales pudieran imponer a los sindicalistas la prohibición de montar sus piquetes informativos en las inmediaciones de centros de trabajo en huelga? ¿Nos parecería razonable que la patronal denunciara la acción de estos piquetes como “un delito de obstaculización del derecho a trabajar”?

Lo que un piquete debe respetar siempre es la libertad de aquel a quien se pretende informar. Se puede informar de los motivos y de los objetivos de una huelga, y a la vez respetar la libertad para entrar o no a trabajar. También se puede informar ante una clínica abortista de las ayudas disponibles para embarazadas con problemas, y no poner obstáculos a su decisión.

