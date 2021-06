El mar y la barca

Mis palabras son el mar y yo soy una barca que va flotando encima de ella. Aunque en ocasiones el mar entra dentro de la barca, no hay que confundir la una con la otra. Se puede decir que el mar es mi sostén, la que me lleva, la que da razón a mi ser. Pero ella no soy yo. Ella es independiente de mí, tiene su propia vida, su propia razón de ser.

En ocasiones no la conozco, se pone furiosa, dice cosas que no comprendo, tiene lapsus indiscretos que me sonrojan. Pero cuando pasa el tifón, me da la mano y vuelvo a hacerme a la mar. También es verdad que a veces viene una calma chicha, o encallo en alguna palabra y de su parte, no tengo nada que decir, y la paz entra como agua dentro de mí. Pero otras veces, las corrientes azotan mi casco y sin rumbo fijo, y me dejo llevar, no tengo nada que hacer. Cuando el viento vergajea mi barca, mis palabras se inflan y me empujan a toda vela hacia lugares paradisíacos que jamás conocí.

Pero, qué le voy a hacer, he aprendido que cuando esto ocurre, lo mejor es no intervenir y ponerme a su servicio a escribir. En fin, mis palabras y yo somos dos: ellas surgen a borbotones cuando quieren, a su ritmo; y yo navego sobre ellas sin saber muy bien, a dónde voy.