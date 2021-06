Comer en la oficina a precios competitivos es posible hoy en día gracias a la comida casera preparada por la compañía VENTUM Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de junio de 2021, 11:00 h (CET)

El día a día de los ciudadanos españoles está caracterizado por un frenético ritmo de vida, lleno de obligaciones y compromisos. Por esta razón, resultan muy beneficiosos todos los servicios que facilitan tareas y lo hacen a través de un servicio de calidad. Esto es lo que proponen desde VENTUM, una compañía que ha dedicado su tiempo a desarrollar un modelo de negocio por medio del cual se puede comer en la oficina sin ningún tipo de complicación. Después de completar un sencillo procedimiento para registrarse en la página web oficial, el cliente podrá acceder a una gran variedad de platos listos para comer. Uno de los grandes beneficios del servicio es que se trata de comida casera, algo que hará pensar al usuario en la añorada comida de la abuela.

Gran variedad de platos para todos los gustos Para muchas personas no es posible dedicar tiempo a la preparación de comidas cada día. Por este motivo, la propuesta de VENTUM resulta una verdadera ayuda, ya que ponen a disposición del cliente decenas de platos elaborados con dedicación y con la mejor selección de productos locales y de temporada. De esta manera, se logran sabores exquisitos que harán disfrutar de comer en la oficina diariamente.

La variedad de opciones permite seleccionar desde platos sencillos hasta otros muy elaborados, además de postres, bebidas y diferentes conservas. Gracias a VENTUM, el cliente podrá disfrutar de platos como el solomillo al whisky con patatas horneadas o la carrillada al oloroso. También existen platos veganos para aquellas personas que sigan una dieta determinada a la hora de comer.

VENTUM ofrece una opción dedicada especialmente a empresas: los menús de 10, 20 o 40 platos, que permitirán a los trabajadores comer en la oficina sin tener que cocinar en casa previamente.

Solo hace falta calentar los tápers para empezar a disfrutar de la comida casera Los platos pedidos llegarán al trabajo en menos de 48 horas, en un transporte adecuado que garantizará la conservación de la cadena de frío para que los alimentos no se pongan en mal estado. La comida casera viene directamente servida en tápers, por lo que lo único que deberá hacer el usuario al recibir el táper será meterlo en el microondas para empezar a disfrutar de la receta.

Una de las grandes ventajas es el precio competitivo y el ahorro que ofrece VENTUM. La calidad, el servicio, la atención y el acceso rápido para elegir y pagar son algunas de las ventajas que pueden encontrar quienes eligen a VENTUM como su proveedor de comida casera a la hora de comer en la oficina. Comer rico, a un precio competitivo y sin la obligación de tener que cocinar es algo posible hoy en día gracias a los profesionales de esta compañía referente en el sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.