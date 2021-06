Control y previsión de cashflow automatizado para startups y empresas Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de junio de 2021, 11:00 h (CET)

Tomar decisiones financieras o gestionar correctamente el flujo de caja no es sencillo para muchos emprendedores y dueños de negocios. Por este motivo, han aparecido nuevas herramientas que facilitan la gestión financiera de un negocio para aquellos que no son financieros.

Una de las compañías españolas especializadas en la creación de una herramienta para el control y previsión de caja automatizada es Orama. Es una empresa innovadora que trae al mercado un algoritmo de inteligencia artificial para ayudar a las empresas y startups a tener un control y previsión de la caja del negocio para poder tomar las mejores decisiones.

El cashflow siempre es un dolor de cabeza El flujo de caja o cashflowtradicionalmente ha sido calculado por los emprendedores en interminables y complicadas hojas de Excel. Esta técnica requiere una gran inversión de tiempo y una actualización constante; además existe el riesgo de cometer errores al entrar en juego el factor humano.

Orama es una herramienta que realiza la previsión financiera de forma automática, pudiendo ahorrar el tiempo necesario para hacer lo que se debería hacer: dirigir un negocio. Todo ello se realiza con cuatro sencillos pasos.

Sincronización de bancos Con un alto grado de seguridad, se inicia sesión en los bancos para sincronizar las cuentas y que el algoritmo de Orama empiece a trabajar. Se identifican patrones para crear un presupuesto de tesorería basado en el histórico de movimientos.

Revisión de las previsiones con un experto Orama permite concertar una cita con un miembro especializado de su equipo para revisar que todo esté correcto y realizar los cambios oportunos. En apenas unos minutos se genera un presupuesto de cashflow diario a 12 meses vista.

Actualización automática A partir de ahora, cada nuevo movimiento bancario será cargado en Orama de forma automática, asignándole la previsión correspondiente creada previamente.

Control del futuro Para tomar las mejores decisiones son necesarios los datos y comprobar con simulaciones posibles escenarios futuros, una nueva contratación, el lanzamiento de un producto, etc. Con esta funcionalidad, se podrá ver el impacto en el flujo de caja del negocio. De esta manera será más fácil ver la repercusión en la liquidez.

Gestión de cashflow automático y sin errores Las hojas de Excel han sido el pasado y presente de los emprendedores y empresarios, pero ha llegado el momento de dar paso a startups tecnológicas capaces de ofrecer un servicio más completo ahorrando tiempo y errores. El equipo de Orama invita a probar su solución sin compromiso durante 15 días para valorar en primera persona el ahorro de tiempo y el potencial de gestionar la tesorería de la empresa de una forma más eficiente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.