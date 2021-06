¿Cuánto vale un trasplante capilar en Turquía en la clínica española Fue Hair Transplant System? Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de junio de 2021, 11:42 h (CET)

Turquía es el destino elegido por la mayoría de personas que quieren poner fin a su alopecia o tener más pelo. En el país existe una empresa española de referencia en el territorio: Fue Hair Transplant System.

El equipo de este hospital ofrece a sus clientes la última tecnología del mercado en injertos capilares, de la mano de un equipo de cirujanos profesionales con dilatadas trayectorias en el sector quienes dominan distintos tipos de técnicas como son la Técnica FUE, la Técnica FUE Sapphire, la Técnica DHI o el injerto capilar FUE Manual. Para todas aquellas personas interesadas en el tratamiento que se preguntan “¿Cuánto vale un trasplante capilar en Turquía?“, la empresa Fue Hair Transplant System y su equipo realizan la cirugía por un paquete de todo incluido por 2.200 €.

El trasplante capilar es mucho más económico en Turquía que en Europa En Fue Hair Transplant System, los pacientes recibirán un servicio experimentado y altamente capacitado en unas instalaciones de vanguardia. Tanto hombres como mujeres pueden poner fin a sus problemas en este hospital, no solo a la hora de hacer implantes de cabello, sino también para realizar tratamientos como el trasplante de barba, el trasplante de cejas o de pestañas.

El hospital ofrece a los pacientes un paquete con todo incluido por 2.200€. Este precio incluye la visita pre operatorio, los traslados de la clínica al hotel y viceversa con un chófer privado, el análisis de sangre, la sedación indolora, el trasplante, el tratamiento post operatorio, el hotel 5 estrellas del paciente y de su acompañante, la visita online post operatorio y el certificado del número de injertos. Mientras que en Turquía, y concretamente en Fue Hair Transplant System, el precio es de 2.200€, esto mismo en Europa tendría un coste medio superior a los 10.000€.

Más de 9.500 pacientes han confiado en Fue Hair Transplant System En el centro médico, toda la intervención es realizada de manera íntegra por un doctor especialista en tricología, por lo que el resultado exitoso está garantizado.

El paciente no se tendrá que preocupar por nada desde su llegada al aeropuerto hasta su retorno al hogar. El equipo de profesionales, que cuenta con 22 años de experiencia, convertirá el trasplante en una experiencia única y totalmente personalizada, algo que ya han comprobado los más de 9.500 pacientes que ya han sido tratados por el equipo. Actualmente, y hasta el 31 de agosto, Fue Hair Transplant System pone a disposición del cliente una oferta para realizarse el trasplante capilar en Turquía, con valoración gratuita y todo incluido, disfrutando de un descuento de hasta 300€.

