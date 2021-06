VENTUM, la compañía de comida a domicilio que propone recetas de la abuela con exquisitos sabores Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de junio de 2021, 20:00 h (CET)

Seguir una alimentación variada y equilibrada es algo que preocupa a la gran mayoría de los ciudadanos. En muchas ocasiones, el estrés y el no parar del día a día hace que las personas no puedan prepararse debidamente la comida para el resto de la semana o los tápers para llevarse al trabajo al día siguiente. Esta incapacidad y falta de tiempo se puede solucionar actualmente gracias a iniciativas como las de la empresa VENTUM, que ofrece comida a domicilio a partir de una gran oferta de platos variados, bien elaborados y con un auténtico sabor casero.

La comida casera de VENTUM hará recordar a los usuarios la añorada comida de la abuela La iniciativa de la empresa VENTUM ha logrado simplificar la vida de cientos de clientes, quienes cuentan con la opción de registrarse en la página web y desde ella seleccionar los platos que desean entre la extensa variedad de opciones existentes.

El sabor de cada receta es inmejorable, algo que se logra gracias al empleo de productos locales y de temporada, los cuales garantizan un resultado de calidad y exquisito al paladar de quien los pruebe. Los platos van desde ensaladillas, pescados y carnes hasta postres. Además de pedir los platos de manera individual, VENTUM también pone a disposición del cliente la opción de comprar menús que incluyen 10, 20 y hasta 40 platos, una oferta ideal para los trabajadores de empresas que no tienen tiempo para prepararse los tápers diarios.

Gracias a VENTUM, el cliente recibirá la comida antes de 48 horas en el trabajo o en casa. De esta manera, resulta muy sencillo disfrutar del sabor único de la cocina casera, con recetas que recuerdan a aquella cocina de la abuela que todo el mundo añora.

VENTUM, la gran solución para las personas que no tienen tiempo para cocinar en el día a día El equipo de VENTUM ha incorporado progresivamente las más variadas propuestas, que les han llevado, por ejemplo, a ofrecer a los clientes el servicio de despensa. En esta sección, se pueden encontrar conservas, quesos, salsas, vinos, destilados y mermeladas.

El procedimiento para enviar el pedido garantiza que se conserva la debida cadena de frío, que permite el mantenimiento óptimo de los platos. También es importante destacar que las preparaciones son entregadas en tápers y que por lo tanto, los usuarios solo deberán calentarlos en el microondas para empezar a disfrutar de la comida casera.

Otra de las ventajas de visitar la página web de VENTUM es la posibilidad de suscribirse al newsletter “El tupper de la abuela”, en el cual comparten recetas y trucos de cocina, así como también promociones especiales y novedades del servicio.

La comida a domicilio de VENTUM ha sido un alivio para muchos, ya que gracias a la iniciativa de la empresa los usuarios tienen la posibilidad de disfrutar de sabores caseros, totalmente exquisitos y sin aditivos, todo ello de una manera muy sencilla y sin la necesidad de ponerse a cocinar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.