¿Cómo educar a un gato para que no muerda? El método de la Encantadora de Gatos

Vivir con un gato en casa conlleva una responsabilidad, mucho más allá de los cuidados de su salud y la alimentación. Que viva equilibrado y se lleve bien con sus dueños y otras mascotas no siempre se consigue, pero existe la solución para todo ello.

La fundadora del proyecto Encantadora de Gatos, Alexia, es la educadora felina que se ha especializado en los gatos domésticos, una especie muy mimada, pero al mismo tiempo difícil de comprender cuando cambia de comportamiento.

La especialista ha desarrollado un método propio que ha permitido resolver gran variedad de problemas, entre ellos, cómo enseñar a un gato para que no muerda, generando en más personas la seguridad de que no hacen falta medidas extremas para conseguir un cambio de los felinos.

Servicio online Un dato curioso en el trabajo de la “Encantadora de gatos” es que nunca visita a sus pacientes peludos (solo en los casos muy puntuales). Para Alexia, esta intervención no es necesaria porque los gatos son especies muy territoriales y la visita de una persona ajena a la casa puede provocar reacciones como esconderse o actuar de un modo diferente al habitual.

Es por ello que parte de su estilo radica en que las asesorías son a través de videollamadas, en principio para conocer en detalle la situación con el gato, para después pedir videos caseros donde se observe el comportamiento que se quiere corregir y a partir de esa información preparar las acciones a seguir.

La experta puede asesorar en los problemas más comunes de los gatos como el marcaje de orina, juegos agresivos, orinar y defecar fuera del arenero, ataque a personas o a otros animales, agresividad hacia otro gato, hiperactividad, nerviosismo, miedo, gato arisco, gatos que muerden manos y pies y conductas compulsivas (lamido excesivo, se muerde el rabo, maullidos constantes).

Videotutoriales y asesoría privada Alexia, que cuenta con más de 14 años de experiencia, trabaja en Madrid, desde donde imparte el método a familias en todo el mundo mediante videos tutoriales sencillos que se pueden comprar, o a través de la asesoría privada.

Esta experta cree firmemente en que se debe tratar la mente del gato y no la conducta, sin el uso de medicinas ni castigos. Estos felinos buscan expresar alguna situación que no les gusta y no tiene otra manera de hacerlo que a través de comportamientos diferentes que no son adecuados. La clave está en entender cuál es la situación que los está afectando y ayudarlo a regresar a un estado equilibrado. Los resultados dependen de cada caso, la mayoría se resuelven en un período de dos semanas.

En la web hay un conjunto de protocolos básicos a seguir que se pueden descargar a bajo coste y allí se obtiene la información para trabajar esas conductas que quieren corregirse. Todos los videos están hechos con casos reales, comprobando el método propio de Alexia. La Encantadora de Gatos ofrece la primera consulta gratuita sin compromiso y dispone de un formulario para conocer el caso y así establecer la asesoría.