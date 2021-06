¿Cuáles son los peinados para la primavera/verano de 2021? Por Rembrandt Peluqueros Comunicae

viernes, 25 de junio de 2021, 16:04 h (CET) El 2021, se centra en la comodidad y la naturalidad, los peinados más de moda son los que necesitan poco tiempo para realizarse y aportan un estilo casual Desde Rembrandt, peluquería en Arturo Soria, se indican algunos trucos que se puede utilizar para crear este look tan fresco y moderno en pocos minutos.

El cuidado adecuado es la clave del estilo

El peinado puede ayudar a disimular las imperfecciones de un corte de pelo o la falta de brillo.

Se debe elegir el mejor color de pelo para tenerlo siempre bonito, brillante y nutrido. Unas fibras de cabello sanas y brillantes causan una gran impresión, independientemente del estilo que se les dé.

Si se quiere cuidar al máximo el cabello, se debe exfoliar el cuero cabelludo una vez a la semana. Esto limpia el cuero cabelludo de grasa y elimina los residuos cosméticos. Masajear el cuero cabelludo también mejorará la circulación, lo que puede fortalecer las raíces del cabello y, en consecuencia, reducir su caída.

El cuidado del cabello debe elegirse en función de su porosidad. Si el cabello es muy poroso, lo que significa que probablemente esté seco, se deben utilizar cosméticos que lo hidraten y regeneren intensamente, ya que rellenan los huecos de la estructura capilar.

Lo mejor es utilizar productos suaves y naturales y seguir los consejos profesionales para para el cuidado del cabello.

Si se utiliza una plancha o un rizador, hay que proteger el cabello con un protector térmico.

Los peinados más de moda de 2021

Las tendencias capilares para este verano:

Pixie: Este estilo se basa en los cortes a capas, que fueron un éxito en los años 60. Los lados y la parte trasera de la cabeza se cortan cortos y la parte delantera es ligeramente más larga, a menudo con flequillos. El look pixie es muy popular entre las estrellas.

Como muchos otros cortes de pelo corto, el corte pixie deja al descubierto el rostro. Por lo tanto, se ve mejor en las mujeres con rasgos regulares. Un corte pixie puede quedar tan bien en caras redondas como en las curvas.

Los expertos recomiendan especialmente este corte de pelo a las mujeres maduras porque el pixie da un aspecto juvenil. Una ventaja: el estilo es fácil de peinar y no lleva mucho tiempo, basta con peinar el flequillo hacia arriba, barrerlo hacia un lado o rizarlo suavemente.

Mechones suaves con una raya: Para peinar el cabello suelto, todo lo que se necesita hacer es marcar una raya. Tanto si se crea en el centro como en un lateral, la línea debe ser clara y recta.

En las modelos de las colecciones de primavera/verano se mostraron estilos con el pelo recogido detrás de las orejas, este sencillo truco de matización es el más adecuado para el cabello medio-largo. Los peinados, que crean el efecto de un cabello pulcro, pero no excesivamente estilizado, son un complemento perfecto para los trajes formales.

Capas en cabello largo: Esta tendencia es lo contrario de los cortes geométricos que fueron un éxito el año pasado. Hoy en día, la forma de los peinados largos de moda se consigue mediante una estratificación precisa, que resulta espectacular para el cabello grueso y pesado. No funciona en cabellos finos ya que reduce el volumen.

Las transiciones entre capas deben ser suaves para que la graduación en el cabello sea imperceptible. Las capas quedan bien tanto en el pelo liso como en el rizado y pueden hacer que el pelo ondulado y con tendencia al encrespamiento sea más manejable.

Ondas irregulares: El pelo liso se puede rizar fácilmente con un rizador de gran diámetro y, una vez que los rizos se hayan enfriado ligeramente, utilizar los dedos para aflojar un poco el rizo.

Cabello desaliñado: Este peinado es retro con un toque moderno. Fue un gran éxito en los años 70.

Ahora, el look con muchas capas y flequillos rebeldes vuelve a estar en primera línea de la moda. Los flequillos dan volumen y ligereza al cabello y además garantizan que el cabello estará en su sitio en poco tiempo. Al variar las capas más o menos a diferentes longitudes, también se puede influir en las proporciones del rostro y elegir el corte perfecto según los rasgos personales. El corte de pelo desaliñado ofrece enormes opciones de peinado.

Trenzas y recogidos con o sin adornos: Las coletas, las trenzas y los moños siguen siendo populares. No sólo dan un aspecto elegante, sino que también son cómodos de llevar.

Estos peinados se pueden realizar con o sin accesorios para el cabello. Para conseguir un efecto especial, se puede adornar el cabello con pañuelos de seda y broches de joyería.

Cómo crear un peinado práctico y a la vez impresionante: uno de los recogidos más sencillos es una coleta baja a la altura del cuello que es perfecta para el trabajo o para una salida nocturna. Otra opción es un moño alto, que recuerda al estilo de las bailarinas. Este estilo dura todo el día sin ninguna alteración.

En cuanto a las trenzas, se lleva un estilo más boho, con trenzas con el pelo despeinado, las trenzas francesas o las sencillas trenzas de anillas, de las que se pueden soltar suavemente algunos trozos de pelo para dar al estilo un toque más relajado. Mojar suavemente el pelo antes de trenzarlo hará que el proceso sea mucho más fácil y rápido y evitará tirones.

Rubia al estilo del viejo Hollywood: Cuando se trata de teñir el cabello de rubio, hoy en día se mezclan y combinan diferentes tonos para conseguir el efecto 3D de más volumen. Sin embargo, esta temporada vuelve a estar de moda el rubio platino unidimensional al estilo de las antiguas estrellas de Hollywood.

El cabello rubio muy claro uniforme sigue siendo clásico y elegante. También se puede optar por la versión intermedia, añadiendo sutiles reflejos al cabello rubio Hollywood. De este modo, se mantiene su poder de permanencia, pero el efecto es más natural, como después de unas vacaciones al sol.

Rubio rosado iridiscente: El color más caliente de la primavera será el rubio rosado iridiscente, el morado y fresa. Los tonos fríos de rubio con un matiz rosado son muy glamurosos, pero sólo son adecuados para las personas con un cabello sano y bien cuidado y una tez perfecta (van bien con las pecas). Esto se debe a que acentúa cualquier enrojecimiento de la piel. Es un marco deslumbrante sólo para pieles claras y perfectamente lisas. La combinación con tonos plateados y beiges añade profundidad.

