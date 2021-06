Airnatech y el Comité Olímpico Español se alían para proteger al deporte del país Comunicae

viernes, 25 de junio de 2021, 14:03 h (CET) Tras la firma del convenio y posterior evento de presentación de Airnatech como patrocinador y proveedor de la mascarilla oficial del COE, la compañía y y el Comité Olímpico Español se alían con el objetivo de garantizar la mayor protección y seguridad para los deportistas. Además, esta unión se ha llevado a cabo a través de ROI UP Group, agencia independiente y de ámbito internacional especializada en marketing digital El pasado miércoles 23 de junio, la sede del COE acogió la presentación de Airnatech como patrocinador y proveedor de la mascarilla oficial del Comité Olímpico Español. Con un diseño ergonómico y de color rojo, la mascarilla Airnatech, está íntegramente desarrollada en España por el equipo de investigación y desarrollo de Airnatech y se presenta con la nueva imagen que portará el deporte español.

Hablan de una capacidad de filtración del 99,9% y una respirabilidad de un 50% mayor que el resto de las mascarillas del mercado. Cualidades muy tenidas en cuenta dadas las particularidades del mundo del deporte. Además, se trata de un equipo de protección respiratoria reutilizable.

El acto contó con la intervención del CEO de Airnatech, Javier Llorens, que destacó ”la gran oportunidad que supone esta alianza, ya que el compromiso de Airnatech no se ciñe únicamente al plano comercial, es mucho más. Es un compromiso con nuestros deportistas olímpicos y con un país cuya historia deportiva nos ha dado grandes victorias y alegrías”.

Por otra parte, el teniente alcalde y concejal de deportes de Castellón, Omar Braina, destacó “el orgullo que supone que una empresa castellonense haya llegado hasta aquí pues desde el Ayuntamiento de Castellón van a seguir teniendo nuestro apoyo en los que respecta a sus acciones que, en gran parte contribuyen de esta ciudad suene en Madrid , en España y en todo el mundo”.

Para clausurar el acto el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, reconoció que “es un orgullo tener a una empresa que apueste por la innovación, la investigación y por el futuro. Y es un orgullo que vayan de la mano del Comité Olímpico Español. Veréis vuestra mascarilla en Tokio en la cara de nuestros deportistas, en los éxitos y las alegrías del equipo español”.

“Si tengo que destacar un valor del deporte es la excelencia, el compromiso de hacer las cosas bien. Y eso es lo que hace el deporte español y lo que hace Airnatech. Esto va más allá de la firma. Tenemos la oportunidad de expendir el deporte español, la salud y la excelencia, es decir, el compromiso de las empresas por hacer las cosas bien”, añadió el presidente del Comité Olímpico Español.

Cabe destacar la presencia virtual de tres deportistas olímpicos de nombre. El voleibolista Pablo Herrera, la nadadora Lidón Muñoz y el marchista Marc Tur, que intervinieron en diferido con un video agradeciendo al COE y a Airnatech la posibilidad de participar en el evento y excusando la más que justificada ausencia dadas las fechas en las que se encuentran entrenando.

Antes de la celebración del acto de presentación, el presidente del Comité Olímpico Español y el CEO de Airnatech han firmado el contrato de patrocinio y suministro entre ambas entidades para Tokio 2020 y Pekín 2022.

La unión entre Airnatech y el Comité Olímpico Español se ha llevado a cabo a través de ROI UP Group, agencia independiente y de ámbito internacional especializada en marketing digital. La compañía que cuenta con sedes en España, Portugal, México y Colombia, ofrece, entre otros, servicios de PR & Influencer Marketing, Social Media, Medios Offline y Marketing Automation.

