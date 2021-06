Niveles óptimos de Vitamina D mejorarían el pronóstico del Covid-19 Comunicae

viernes, 25 de junio de 2021, 14:16 h (CET) Más de 200 profesionales sanitarios asisten a la segunda edición del ARC® en Vitamina D, un evento multidisciplinar dirigido a médicos especialistas en Endocrinología, Reumatología, Ginecología, Medicina Interna, Geriatría, Rehabilitadores, Traumatología y Atención Primaria El Dr. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, ha sido el encargado de inaugurar esta segunda edición del ARC en Vitamina D

El panel de expertos ha revisado la última evidencia científica relacionada con la implicación de la hipovitaminosis D en pacientes con COVID-19 o con patología osteoarticular, así como la relación de este déficit con el área de endocrinología y ginecología

El evento se ha celebrado en formato multisede con el que se ha facilitado la asistencia y participación de los congresistas al poner a su disposición doce salas distribuidas por todo el territorio nacional conectadas entre sí vía streaming Más de 200 especialistas se han congregado este viernes 18 de junio en la segunda edición del Annual Review of Congresses (ARC) en Vitamina D, un encuentro impulsado por Luzán 5 Health Consulting, avalado por la Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM) y patrocinado por el Grupo Italfarmaco, en el que se ha hecho una revisión de las últimas publicaciones, incluidos importantes documentos de consenso, comunicaciones y sesiones plenarias más relevantes de los principales congresos internacionales relacionados con la Vitamina D durante el pasado año.

Con motivo de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, en esta ocasión se ha optado por un formato presencial multisede. Para ello, se ha reunido al panel de expertos en Madrid y se ha conectado vía streaming con once salas distribuidas por todo el territorio nacional, en las que se ha contado en cada una de ellas con un médico especialista que ha ejercido de moderador local. De este modo, se ha facilitado el acceso y la participación de los congresistas cumpliendo en todo momento con las medidas de seguridad recomendadas.

En esta segunda edición, el ARC en Vitamina D ha contado con la participación de reconocidos expertos como el Dr. Antonio Zapatero (Viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid) que ha sido el encargado de inaugurar la reunión, o el Dr. Manuel Sosa, (Hospital Universitario Insular de Gran Canaria) coordinador del encuentro.

“Nuestro objetivo es que el encuentro se convierta en la referencia de todo aquello relacionado con la vitamina D, especialmente su deficiencia” asegura el Dr. Sosa, quien recuerda que “se trata de una patología que tiene una gran incidencia en todo el mundo, incluido en España, con un notable impacto en la salud”. Por ello, insiste en que “es necesaria la colaboración de todos los especialistas implicados para obtener un mejor conocimiento de esta patología y con ello, contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes”.

Para analizar las últimas novedades relacionadas con el papel de la Vitamina D en la salud, se han organizado cuatro bloques temáticos. La primera mesa, dirigida por el Dr. Guillermo Martínez Díaz-Guerra (Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid), se ha centrado en el papel de la Vitamina D en el área de endocrinología. El segundo debate, moderado por la Dra. María Rosario Noguero (Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid) ha estado enfocado en las novedades en el ámbito de la ginecología.

Por su parte, el Dr. Óscar Torregrosa, (Hospital General Universitario de Elche, Alicante) ha dedicado la tercera mesa a revisar los últimos hallazgos que asocian el déficit de Vitamina D con la aparición de patología osteoarticular. El cuarto foro del encuentro ha sido liderado por el Dr. Francisco López Medrano (Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid), quien ha seleccionado las comunicaciones más relevantes relacionadas con la hipovitaminosis D y las infecciones respiratorias, incluyendo la COVID-19.

Para finalizar, El Dr. Sosa ha sido el responsable de ofrecer la conferencia de clausura orientada en realizar una actualización sobre las evidencias y controversias de las diversas opciones de tratamiento de la deficiencia de vitamina D.

La principal conclusión que se extrae de estas revisiones es que “la población general debería tener niveles adecuados de esta vitamina por sus múltiples beneficios para la salud”, tal y como han afirmado los expertos durante el encuentro.

Precisamente, la evidencia científica apunta a los posibles beneficios de mantener niveles óptimos de Vitamina D en la disminución del riesgo de infecciones respiratorias e incluso mejor pronóstico de la COVID-19. En este sentido, durante la reunión se ha subrayado también que continúan desarrollándose estudios que investigan la eficacia de la suplementación con Vitamina D como posible terapia complementaria para pacientes con COVID-19.

Asimismo, se han repasado investigaciones que apuntan a que controlar el déficit de Vitamina D podría contribuir en la prevención del cáncer de mama, así como a reducir el riesgo cardiovascular y la hipertensión. No en vano, se ha debatido sobre el papel que podría tener la vitamina D en personas con artritis reumatoide y en cuanto a las dosis más eficientes a la hora de tratar la hipovitaminosis D.

Álvaro Acebrón, director general del Grupo Italfarmaco en España, declara que “cada año se multiplican las investigaciones que corroboran el efecto de la Vitamina D en la salud afectando a distintas áreas terapéuticas. Por este motivo, nos sentimos orgullosos al promover espacios de debate multidisplicinar como el ARC en Vitamina D, en el que expertos de primer nivel presentan y discuten las últimas novedades en este campo”.

En la misma línea, Antonio Franco, CEO de Luzán 5 e impulsor de los ARC, destaca que “este modelo de congreso permite que los profesionales sanitarios estén al día de los avances mundiales de diversas disciplinas, facilitándoles un acceso rápido a las novedades presentadas en los congresos internacionales. De este modo, cumplimos nuestro objetivo de colaborar en la mejora de la salud de las personas para que vivan más y mejor”.

¿Qué es un ARC?

El ARC (Annual Review of Congresses and Scientific Literature) es un programa de actualización científica diseñado por Luzán 5 Health Consulting en 2009, basado en la celebración de jornadas de información, debate y opinión sobre las novedades presentadas en los diversos congresos internacionales y la literatura científica del año anterior en un área clínica específica.

Acerca de Luzán 5 Health Consulting

Luzán 5 es una consultora de salud con cerca de 40 años de experiencia en el sector. Cuenta con un innovador modelo de trabajo 359º, diseñando y desarrollando proyectos en colaboración con todos los agentes del sistema sanitario, con el propósito de contribuir al progreso y a la mejora permanente de la asistencia sociosanitaria al paciente, favoreciendo que las personas vivan más y mejor.

Acerca de Italfarmaco

Grupo Italfarmaco es una compañía farmacéutica internacional, con presencia en más de 30 países, que opera en España desde 1991. En la actualidad es una de las 20 compañías farmacéuticas más importantes de nuestro país y emplea a más de 800 personas.

Italfarmaco desarrolla su actividad principal en la comercialización de medicamentos, nutracéuticos y productos sanitarios en diferentes áreas terapéuticas entre las que destacan Ginecología, Respiratorio, Reumatología, Traumatología, Neurología, Dermatología, Pediatría y Psiquiatría.

Una gran parte de su vademécum es resultado de la I+D propia, que además se realiza mayoritariamente en España.

Este grupo farmacéutico tiene en España una de sus plantas industriales más importantes donde fabrica medicamentos para el resto de la corporación a nivel internacional y para más de 30 compañías farmacéuticas diferentes de Europa y resto del mundo.

