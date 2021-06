El doctor García Renedo explica cómo acabar con el dolor de hombro Comunicae

viernes, 25 de junio de 2021, 13:36 h (CET) Es muy doloroso y dificulta una buena calidad de vida pero tiene muchos tratamientos, cada vez más eficaces El hombro es una articulación especialmente compleja en su anatomía y función, la que tiene más movilidad de todas las existentes en el organismo y por ello es muy frecuente la aparición de lesiones y patologías. Representa una de las consultas médicas más frecuentes llegando a afectar al 25% de la población en algún momento de la vida. Es más frecuente en personas de edad avanzada aunque su incidencia esta aumentado en población más joven a partir de los 50 años en adelante. El reputado traumatólogo Raúl García Renedo resuelve las dudas más frecuentes sobre esta molestia.

Una patología muy frecuente

A pesar de ser una patología muy frecuente, las causas que producen dolor de hombro, no son siempre bien conocidas. Dicho dolor puede ser debido a lesiones propias de la articulación, de los músculos o de los tendones y de los ligamentos que la componen (causas intrínsecas). En ocasiones, lesiones más distantes a la articulación también producen dolor en dicha zona (causas extrínsecas) como lesiones de la columna cervical y procesos neurológicos. De las primeras, el 90% de los casos se debe a problemas localizados alrededor de la articulación: en los ligamentos,

los músculos, los tendones o en las bolsas serosas (periarticular), y solo en el 10% el dolor se produce dentro de la articulación (intrarticular).

¿Por qué s sufre dolor de hombro?

Hay que diferenciar si ha sido una lesión aguda desencadenada por un esfuerzo o caída o de si se trata de una lesión que ha aparecido de forma progresiva. Los movimientos repetitivos

y la falta de ergonomía son dos de las causas que pueden llegar a provocar dolor en el hombro.

Los tendones se debilitan con la edad a medida que se envejece, pudiendo inflamarse provocando tendinitis o incluso desgastarse de forma prematura y romperse. Si el dolor persiste en el tiempo se produce el denominado “hombro congelado”. Las lesiones más frecuentes son las siguientes:

Tendinitis: (Inflamación de los tendones) /BURSITIS (liquido acumulado)

Rotura de tendones del manguito rotador

Síndrome subacromial

Tendinitis calcificante del hombro

Capsulitis adhesiva

Osteoartritis Problemas por edades

Los problemas más frecuentes de dolor no traumático de hombro son:

En los pacientes más jóvenes por debajo de los 50 años, lo más habitual suelen ser las tendinitis o tendinosis del manguito rotador en el contexto de un síndrome subacromial, que se caracteriza por dolor al elevar el brazo parte de su recorrido, por compresión de algún elemento del maguito rotador.

Por encima de los 50 hasta los 75 años lo más habitual es la patología del manguito rotador, por degeneración (envejecimiento) o por causa mecánica compresiva (síndrome subacromial), que provoca una rotura de espesor parcial o total, que suele ser la evolución de una tendinosis no tratada ni resuelta de forma adecuada para detener la progresión inflamatoria y degenerativa de los tendones del manguito rotador en el contexto del síndrome subacromial.

Por encima de los 75 años lo que se suele encontrar en consulta son pacientes ya con artrosis, provocada por la rotura completa de los tendones del manguito rotador. La rotura de los tendones no tratados en el momento preciso supone un ascenso de la cabeza humeral que ocasiona el pinzamiento de los tendones, que a su vez provoca aumento de la rotura con retracción de los mismos y degeneración artrósica progresiva de las diversas articulaciones que forman la articulación del hombro.

¿Cómo afecta el dolor de hombro?

El dolor de hombro no deja descansar por la noche.

Se tiene una limitación en la capacidad funcional y pérdida de fuerza.

El dolor limita la actividad profesional.

No se puede realizar el deporte favorito.

Los medicamentos que se toman no quitan el dolor.

La calidad de vida empeora de forma significativa. Tratamientos

5 opciones de tratamiento

1. Farmacológico. Existen fármacos para aliviar el dolor. Es importante personalizar cada tratamiento, ya que hay unos fármacos que responden mejor que otros dependiendo de cada persona. Adaptándolos de forma individualizada y administrado de manera continuada en el tiempo, proporcionan disminuciones significativas del dolor e incrementos de la capacidad funcional, aunque los mejores resultados se obtienen cuando se combinan medidas farmacológicas y no farmacológicas. Los pacientes pueden requerir una combinación de medicamentos que actúen sobre diferentes mecanismos del dolor para lograr un efecto terapéutico satisfactorio.

2. Fisioterapia, rehabilitación: La terapia manual y neuromodulación asociada a programas de readaptación funcional mejora la capacidad funcional y el dolor en pacientes con dolor del hombro, asociado a ejercicios domiciliarios personalizados. Las ondas de choque y la tecarterapia son herramientas que han demostrado unos resultados excelentes en el tratamiento de las patologías del hombro.

3. Técnicas intervencionistas:

Bloqueos ecoguiados analgésicos de nervios periféricos o perimedulares: con anestésico local y fármacos para mejorar y aliviar el dolor. Permite disminuir el dolor de forma considerable, lo cual facilita la realización de ejercicios domiciliarios y la manipulación sin dolor por parte del fisioterapeuta.

Hidrodilatación: es un procedimiento que se realiza bajo visión de ecografía y anestesia local para liberar las adherencias capsulares y tejidos cicatriciales, lo que permite ampliar el rango de movilidad en la dolencia del hombro congelado o capsulitis adhesiva.

Aspiración ecoguiada de calcificaciones en tendinosis cálcicas: se trata de una técnica realizada bajo control ecográfico y bajo anestesia local que permite la aspiración de las formaciones de calcio que se generan en el espesor de los tendones, acelerando el proceso de su desaparición y disminuyendo el dolor asociado.

4. Medicina regenerativa– Ortobiología: Aplicación de terapias biológicas regenerativas ecoguiadas con visión directa mediante ecografía de los tejidos dañados, como proloterapia, ozonoterapia, plasma rico en factores de crecimiento de ecografía de Plasma Rico en Factores de Crecimiento Endoret ® (PRGF ® ).

5. Artroscopia: Es una técnica mínimamente invasiva que ha desplazado a la cirugía abierta y permite acceder y tratar muchas lesiones y enfermedades de las diversas estructuras que componen la articulación del hombro. Se accede a la articulación mediante 2 o 3 pequeñas incisiones de tamaño inferior a un centímetro. Se realiza de forma ambulatoria sin ingreso hospitalario.

Consejos para prevenir el dolor de hombro

Evitar levantar peso con los brazos por encima de la cabeza.

Precaución con los deportes que implica levantar el brazo por encima de los hombros o lanzamientos – tenis, paddel, voleybol, etc.-

Realizar ejercicios de estiramiento a nivel de hombro y cuello para evitar sobrecargas y contracturas musculares.

Mejorar la movilidad del hombro realizando ejercicios ligeros sin peso levantando los brazos, movimientos pendulares y en círculos amplios.

