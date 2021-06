Discovery for Brands by netRivals es la respuesta a marcas para analizar sus canales de distribución online Comunicae

viernes, 25 de junio de 2021, 10:20 h (CET) La empresa de Pricing & Big Data netRivals presentará en el MWC Barcelona su nueva solución para el análisis de distribuidores a través de los canales de venta online El fuerte crecimiento que ha experimentado el ecommerce durante y, especialmente, después del confinamiento ha hecho que muchos fabricantes de marca se replanteen su manera de estudiar los canales de venta online.

netRivals ofrece datos competitivos que son clave para el éxito de cualquier marca que opere online. De hecho, más de 1.600 profesionales respaldan ya su solución y hacen uso de la tecnología que les proporciona información de precios de 800 millones de productos. Gracias al Big Data y la inteligencia artificial van mucho más allá de las clásicas conexiones de producto basadas en códigos EAN, lo que les ha permitido posicionarse como la empresa líder en monitorización de precios en Europa con el mejor sistema de matching de productos del mercado.

Como respuesta a la irrupción del COVID-19 y la explosión del ecommerce, la compañía netRivals ha desarrollado una nueva solución para aquellas marcas que se encuentren en medio de un proceso de digitalización y quieran afrontar los principales retos derivados del nuevo paradigma:

Diferencias importantes entre el precio de venta recomendado por el fabricante y el precio final anunciado por los e-tailers.

Descontrol sobre quién vende el producto del fabricante tanto en web directa, como en marketplaces.

Baja conversión de la marca en comparación con otros e-tailers externos. Sobre todo a causa de las discrepancias de precio entre el PVR y los precios anunciados en Google Shopping.

La poca visibilidad que tienen los fabricantes de marca cuando se dan roturas de stock en los canales de venta online.

Dificultad para realizar la comparación entre precios y evaluar el valor de la propia marca y otras competidoras. netRivals estará presente en el MWC 2021, Pabellón de España Stand 10, del 28 de junio al 1 de julio. En medio de un panorama de tecnología de vanguardia presentará su nueva solución diseñada especialmente para marcas, Discovery for Brands by netRivals.

Los creadores de la solución junto con un buen número de especialistas en el producto estarán disponibles para hablar sobre los principales desafíos para marcas durante este y el próximo año. No pierdas la oportunidad de compartir una charla con ellos durante el congreso.

