UNEI invita a Diversidad, un lugar donde no existen barreras laborales para la discapacidad Comunicae

viernes, 25 de junio de 2021, 10:35 h (CET) Carlos Herrera, Vanesa Martín, Bertín Osborne, Rocío Osorno y Gema Hassen-Bey, embajadores de la campaña, ya se han mudado a Diversidad. #MeMudoADiversidad #sinbarreras pone de relieve la importancia de la inclusión laboral Video Manifiesto Diversidad https://youtu.be/fCIYjJNz6oA

UNEI, empresa social sin ánimo de lucro, referente europeo en integración laboral y social de personas con problemas de salud mental y otras discapacidades, ha puesto en marcha una campaña dirigida a visibilizar la importancia de la diversidad y de la inclusión de las personas con discapacidad en entornos laborales. La campaña parte de la creación conceptual de “Diversidad, un lugar extraordinario donde las oportunidades laborales no excluyen a nadie”.

La acción invita a visitar este lugar, donde para llegar no se necesita ningún mapa “porque lo tenemos muy cerca, en nuestra propia cabeza”.

Algunas personalidades ya han anunciado que se mudan a Diversidad, convirtiéndose en los primeros embajadores de esta campaña dirigida a toda la sociedad. Dicen de Diversidad que es un sitio “maravilloso donde se vive mejor y en el que pasan cosas extraordinarias".

El periodista Carlos Herrera, los cantantes Vanesa Martín y Bertín Osborne, la diseñadora Rocío Osorno, y la medallista paralímpica, conferenciante y coach, Gema Hassen-Bey entre otros muchos, ya han confirmado su viaje y tienen su billete a Diversidad, apoyando así un proyecto social como UNEI, que reinvierte íntegramente sus beneficios en la sociedad. Un elenco de profesionales y personajes célebres respaldan así una causa considerada como unos de los pilares fundamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS).

Ellos han sido los primeros en sumarse a la campaña que, en las próximas semanas, irá desvelando nuevas acciones de impacto para comprometer al conjunto de la sociedad con la integración laboral de personas con discapacidad. Asimismo, profesionales de distintos ámbitos e influencers ya han comenzado a hacerse eco de esta iniciativa en las redes sociales manifestando su interés por “mudarse a este lugar maravilloso” y compartiendo las etiquetas #MeMudoADiversidad #DescubreDiversidad #sinbarreras.

Rafael Cía, CEO de UNEI ha declarado su entusiasmo con esta campaña “con la que queremos trasladar al conjunto de la sociedad nuestro proyecto y el compromiso con las personas con problemas de salud mental y otras discapacidades. Llevamos más de 30 años generando oportunidades laborales para los que lo tienen más difícil, siempre desde una perspectiva de eficiencia y de sostenibilidad empresarial, posicionando en la excelencia los servicios que prestamos en el ámbito empresarial”.

“UNEI es un billete hacia Diversidad, esa sociedad que, entre todos, debemos construir", ha subrayado.

La campaña cuenta con su propia página web (www.descubrediversidad.com), donde es posible obtener información sobre Diversidad, sus habitantes, aquellos que se están preparando para mudarse, e incluso solicitar un pasaporte. El sitio web es también un punto de encuentro del talento, donde personas interesadas en trabajar en la compañía y empresas que buscan un partner social como UNEI y que pueden incidir en la creación de oportunidades laborales, pueden registrar sus datos y hacer crecer el proyecto.

Asimismo, como todos los países, Diversidad también tendrá su himno que se dará a conocer públicamente el próximo mes de julio, un nuevo hito que se difundirá a través de un videoclip con sorpresa incluida.

