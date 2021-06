Las enfermeras mártires de Astorga Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 25 de junio de 2021, 12:14 h (CET) El Papa Francisco se refirió el domingo 30 de mayo, tras el rezo del Ángelus, a la beatificación que tuvo lugar el sábado anterior en la Catedral de Astorga, de las tres enfermeras laicas, asesinadas por odio a la fe, durante la persecución religiosa en plena guerra civil. Pilar, Olga y Octavia tenían 25, 23 y 41 años y eran voluntarias de la Cruz Roja en el hospital del Puerto de Somiedo, en Asturias.

Pudieron huir cuando los milicianos asaltaron el Hospital, pero prefirieron permanecer junto a sus enfermos, y se negaron a renegar de su fe para obtener la libertad. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Manual para hacer enemigos Venancio Rodríguez Sanz Las enfermeras mártires de Astorga Domingo Martínez Madrid, Burgos España ve con preocupación el festival independentista de Cataluña “Nadie debería ser nombrado para una posición directiva si su visión se enfoca sobre las debilidades, en vez de sobre las fortalezas de las personas”. Peter Drucker El perdón Una cosa es el indulto civil y político ya consagrado y otra el perdón del que no parecen ser merecedores, según la mayoría de los españoles Indulto a los presos de ETA Era tan previsible Otegi que no va a dejar pasar ni un día más sin tener una respuesta clara y contundente del presidente Sánchez