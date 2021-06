Tesis doctoral: ¿Cómo enfocarla? Ayuda Universitaria Cum Laude Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de junio de 2021, 19:08 h (CET)

Un doctorado es un grado académico y científico que permite a la persona que lo obtiene enseñar de manera independiente en un área específica del conocimiento, así como llevar a cabo investigaciones profundas y amplias de manera autónoma.

Para completar el doctorado es necesario realizar una tesis doctoral, que se trata de un trabajo de investigación original sobre una área del conocimiento determinada. En este sentido, pueden surgir dudas sobre cómo enfocar la tesis doctoral y Ayuda Universitaria Cum Laude ofrece asesoramiento sobre ello.

¿Cómo enfocar la tesis doctoral? Un doctorando debe elaborar un trabajo escrito como principal resultado de su formación, en cualquier área del saber científico. El doctorando debe elaborar y defender una tesis que acredite su alta formación en un área específica y su autonomía en el desarrollo de investigaciones de una gran profundidad y rigor científico.

De esta manera, una vez definido el tema de investigación, la primera decisión trascendente que deberá tomar el doctorando para su trabajo de tesis doctoral es el enfoque metodológico. El enfoque de la investigación es un proceso directamente vinculado con los métodos de investigación, los cuales son dos. El método inductivo, generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la generalización, y el método deductivo, asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo particular. Es posible utilizar ambos métodos de manera conjunta, para formar un tercer enfoque: el mixto.

El enfoque a elegir dependerá de la orientación y finalidad de la tesis. Si la investigación trata de un estudio de caso, el enfoque indicado es el cualitativo. Si lo que se pretende es analizar una realidad particular desde un punto de vista objetivo a través de resultados comprobables, el indicado es el enfoque cuantitativo. Ambos enfoques son una fuente muy valiosa para producir conocimiento de forma seria y sistematizada, pero requerirán diferentes habilidades por parte del investigador.

Apoyo académico para realizar la tesis doctoral Puesto que el desarrollo y defensa de una tesis doctoral es un momento importante para la vida de un investigador, lo ideal es buscar el apoyo académico de profesionales. Ayuda Universitaria Cum Laude está formado por docentes profesionales e investigadores que apoyan a los estudiantes de doctorado en el momento de realizar la tesis doctoral. Ofrecen su apoyo y sapiencia para promover que el doctorando enfrente el reto con las mejores herramientas posibles y garantice la novedad en su propuesta.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.