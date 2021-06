Celebrar el Día Mundial del Helado con una selección de las texturas beauty iced de Pure Niche Lab Comunicae

viernes, 25 de junio de 2021, 09:04 h (CET) Hidratantes jugosas, mascarillas gelificadas y parches fresquitos con las que la piel se refrescará este verano. Ojo: No comer Con la llegada del verano las rutinas de belleza se adaptan a las altas temperaturas y la piel comienza a demandar texturas frescas y ligeras que aporten los mismos beneficios que en el invierno, pero sin dejar esa sensación pesada en la piel, ya que el calor es uno de los factores que más influyen en la producción en exceso de grasa en la piel y en la aparición de los temidos brillos.



Las texturas ligeras son la solución perfecta para el verano y, entre ellas, la textura efecto helado o sorbete es sin lugar a duda la más apetecible, puesto que aporta frescor al rostro de manera inmediata ayudando a reconfortar la piel, haciendo que muchos de ellos se conviertan en verdaderos imprescindibles del verano.

Sorbete de lirio de arena turquesa

Nada más apetecible que una mascarilla nocturna iluminadora, repleta de ácido salicílico y extracto de lirio de arena, para revelar una luminosidad radiante al amanecer, cuyo color turquesa y textura gel refrescante será un placer no tener que retirar. Trabaja para reducir la apariencia de las manchas oscuras y la decoloración persistente para conseguir una tez uniforme, suave y radiante.



¿A qué se debe su color azul? "Contiene gluconato de cobre para la regulación de la producción de sebo, el cobre en cualquier de sus formulaciones es un ingrediente muy apreciado en cosmética y es el que confiere el color azulado, por lo que no es debido a un colorante sintético que pueda producir irritaciones o comedones en la piel como pasa con los colorantes artificiales utilizados en la cosmética", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Midnight Radiance Mask de Omorovicza

Precio: 115€ en purenichelab.com

Loto gelificado aftersun para despigmentar la mirada

Estos parches en formato mascarilla de hidrogel súper refrescantes están repletos de agentes iluminadores naturales, como el extracto de loto, para ayudar a suprimir la producción de melanina e iluminar la piel tratando el contorno de los ojos. Un infusionado con principios activos que logran descongestionar gracias a su efecto iced y cuya forma se adapta perfectamente al contorno. "Estos parches cuentan con alfa-Melight, un ingrediente activo natural que se extrae de la corteza de un árbol originario de Brasil. Un concentrado que actúa en los receptores de los melanocitos reduciendo la irritación y la síntesis de pigmento, reduciendo los posibles daños solares. Por ello, son tan efectivos disminuyendo las manchas e iluminando la piel". comenta Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour. Se aplican y se dejan actuar sobre el contorno entre 20 y 30 minutos, y al terminar su efecto wow de luminosidad inmediata los convertirá en un must estival.

Lotus Melight Eye Patch de Boutijour

Precio: 69€ en purenichelab.com

Un batido de rosas all in one

Esta mascarilla es toda una delicia para la piel y para los sentidos, Rose Pink Clay Mask es la nueva mascarilla de arcilla rosa -y rosas- de Aromatherapy Associates, que renueva el rostro, el cuerpo y hasta el cabello. Un producto envolvente y altamente experiencial que trabaja a nivel físico y mental, revelando todos los poderes de la aromaterapia, característica específica de esta firma de la que fuera asidua Lady Di.

Una mixtura muy completa que ofrece tres soluciones en un único producto. "Primero, libera la piel de las impurezas gracias al poder detoxificante de la arcilla rosa; después, recarga de energía el tejido gracias su riqueza en rosa o geranio, entre otros; y concluye con el poder del aceite de almendras dulces y la manteca de karité, con alto grado lipídico para enriquecer la piel y retener en ella la hidratación"matiza la educadora de Aromatherapy Associates, Catalina Narváez.

Rose Pink Clay Mask de Aromatherapy Associates

Precio: 52€ en purenichelab,com

Tarrina revitalizante de ácido hialurónico

No habrá piel seca que se resista a un baño de ácido hialurónico este verano. El Dr. Perricone, reputado dermatólogo reconocido mundialmente, formuló el tratamiento de ácido Hialurónico de grado dermatológico que consiguió superar las limitaciones de los otros productos tradicionales del mercado. "La hidratante Hyaluronic Intensive Moisturizer combina tres formas de ácido Hialurónico, cada una con un peso molecular diferente para hidratar la piel profundamente y revitalizar al instante, una fórmula libre de aceites ideal para pieles grasas" explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.



Con una textura jugosa, este bestseller de la marca contiene DMAE, encargado de mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, rellenando el tejido para dar soporte a la estructura de la superficie de la piel y protegerla de los agresores medioambientales propios del verano y responsables de resecarla.

High Potency Classic Hyaluronic Intensive Moisturizer de Perricone MD

Precio: 90€ en perriconemd.es

