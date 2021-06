Kitch, la plataforma que ayuda a los restaurantes a digitalizarse sin perder independencia, llega a España Comunicae

viernes, 25 de junio de 2021, 09:11 h (CET) Kitch acaba de cerrar una ronda de financiación de más de 3M€ y ya celebra más de 350.000 pedidos entregados a través de su plataforma en el país vecino Kitch, la startup tecnológica con sede en Lisboa cuya misión es ayudar a los restaurantes a digitalizarse sin perder su independencia, anuncia hoy que comenzará a operar en España, teniendo a Madrid como primer destino en su camino de expansión internacional.

Kitch llega a España tras su éxito en Portugal

La expansión a España se produce tras el éxito en el mercado luso, donde ya han entregado más de 350.000 comidas. En Portugal, Kitch sigue aumentando la base de restaurantes que utilizan su tecnología para hacer la transición a lo digital sin renunciar a su independencia y con un mayor control sobre sus ventas. Santini, Gleba, Boa-Bao y Madpizza, o el Estrella Michelín 100 Maneiras son algunos de los restaurantes que están utilizando la tecnología de Kitch para tener un mayor control de su experiencia gastronómica y sacar el máximo partido a sus negocios digitales.

Paralelamente a la entrada en el mercado español, Kitch también está reforzando sus operaciones en Portugal con la contratación de nuevos empleados. Con un equipo actual de 35 personas, la startup portuguesa espera alcanzar un total de 70 empleados entre los dos países a finales de año.

"Nuestras operaciones en España empezarán por Madrid, pero la verdad es que el mercado español es increíblemente interesante. Encontramos en España varias ciudades donde la demanda de los usuarios de delivery y take away a través de medios digitales es alta, y la demanda de los restaurantes de un mayor control de sus ventas online también", explica Rui Bento, cofundador y CEO de Kitch.

Devolver el control a los restaurantes y simplificar sus operaciones

En su misión de permitir a los restaurantes mantener su independencia en el espacio digital, Kitch proporciona una plataforma tecnológica que se centra en proporcionar control y simplicidad a sus operaciones digitales, al tiempo que les permite maximizar sus ventas y reducir los costes asociados.

Store : Kitch ofrece a los restaurantes la posibilidad de crear sin esfuerzo su tienda online independiente, lo que les permite vender sus platos a domicilio y para llevar. En su tienda independiente, los restaurantes recuperan el control de las relaciones con sus clientes, y ganan más con cada pedido, reduciendo costes y compatibilizando los pedidos digitales con sus negocios.

: Kitch ofrece a los restaurantes la posibilidad de crear sin esfuerzo su tienda online independiente, lo que les permite vender sus platos a domicilio y para llevar. En su tienda independiente, los restaurantes recuperan el control de las relaciones con sus clientes, y ganan más con cada pedido, reduciendo costes y compatibilizando los pedidos digitales con sus negocios. Connect : Kitch permite a los restaurantes gestionar todos sus pedidos digitales en un solo dispositivo, para todas las apps con las que trabajan (por ejemplo, UberEats, Glovo) y para sus tiendas independientes.

: Kitch permite a los restaurantes gestionar todos sus pedidos digitales en un solo dispositivo, para todas las apps con las que trabajan (por ejemplo, UberEats, Glovo) y para sus tiendas independientes. Deliver : Gracias a Kitch, el restaurante puede decidir dónde se entregan sus comidas en la ciudad, y puede servir en zonas hasta 4 veces más lejanas, llegando a más clientes que otras aplicaciones de entrega, tanto para su tienda online como en las aplicaciones de entrega. Los pedidos son entregados por profesionales y gestionados por Kitch.

: Gracias a Kitch, el restaurante puede decidir dónde se entregan sus comidas en la ciudad, y puede servir en zonas hasta 4 veces más lejanas, llegando a más clientes que otras aplicaciones de entrega, tanto para su tienda online como en las aplicaciones de entrega. Los pedidos son entregados por profesionales y gestionados por Kitch. Control: Kitch vuelca toda la información de entrega, para todos los canales y apps, en un solo lugar, permitiendo que todos estos canales sean gestionados desde un solo panel de control. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Cómo debe ser el apoyo legal especializado en defensa de víctimas de accidentes de tránsito La vida cotidiana presenta situaciones viales en las que los accidentes vehiculares son más comunes de lo que se desearía Beneficios de contar con un seguro para las personas que viajan en bicicleta Uno de los vehículos más utilizados para desplazarse en la actualidad es la bicicleta. Al igual que cualquier otro vehículo, está expuesto a accidentes Corredurías de seguros: qué son y qué ventajas ofrecen A través de las corredurías se puedan conocer todas las opciones disponibles en el mercado asegurador y elegir aquellos que se ajustan mejor a nuestras necesidades Seguro de comunidad: todo lo que debes saber antes de contratar Siempre es importante analizar la póliza detenidamente para verificar qué tipos de riesgos están cubiertos UNEI invita a Diversidad, un lugar donde no existen barreras laborales para la discapacidad