Envío y recepción de criptomonedas y euros gratis en segundos con Bit2Me Pay

jueves, 24 de junio de 2021, 17:27 h (CET) Un nuevo servicio para enviar y recibir criptomonedas o euros sin comisiones y 100% seguro. El envío puede realizarse con tan solo conocer el correo o teléfono móvil del receptor Bit2Me Pay es el nuevo servicio lanzado por la plataforma española Bit2Me, conocida por sus más de 20 soluciones para comprar, vender y gestionar monedas virtuales y euros desde su Suite.

Para poder operar, los usuarios de Bit2Me tan solo se necesitan saber el móvil o correo electrónico de la persona que las vaya a recibir, la cual será avisada con un email o SMS en su dispositivo, dependiendo del método de envío. No es necesario que el receptor tenga cuenta en Bit2Me, aunque sí la necesitará para poder disponer del dinero. Esta puede gestionarse desde la app de Bit2Me, disponible para descargar en dispositivos Android e iOS. Hay que tener en cuenta que si tras 7 días no se reclama el pago, se devolverá automáticamente al emisor.

Este nuevo servicio lanzado por Bit2Me permite realizar hasta 30 pagos y micropagos por día desde 0,25 euros. Bit2Me Pay está libre de comisiones, es seguro y rápido, además se maneja de manera intuitiva y sencilla. Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano o Theter son algunas de las más de 60 criptomonedas que se pueden encontrar en la Suite de Bit2Me, desde la que se puede acceder en más de 50 países.

Con el lanzamiento de Bit2Me Pay se pretende estandarizar el uso de las monedas virtuales como método de pago realizando operaciones totalmente seguras, rápidas y sin comisiones.

Sobre Bit2Me

Bit2Me es líder en el sector de las criptomonedas en España. Cuenta con clientes particulares, profesionales y empresas. Ha gestionado operaciones por un valor superior a los 1.000 millones de euros desde que nació en 2015. Su Suite dispone de más de medio centenar de monedas virtuales, como bitcoin, ethereum, cardano, uniswap, dogecoin o polkadot.

En enero de este año la revista FORBES seleccionó a Bit2Me como una de las empresas en España que impulsarán el cambio en 2021. Desde su creación en 2015, la compañía ha recibido multitud de reconocimientos en el sector financiero como el de ‘Ganadores del mundo’, en la competición internacional auspiciada por Visa; ‘Mejor startup española 2015’, de CaixaBank; ‘Mejor Modelo de Negocio’, concedido por Deloitte; además ha sido invitada por la Comisión Europea para exponer y debatir sobre tecnología Blockchain y bitcoin en múltiples ocasiones.

Una de sus primeras iniciativas tras su nacimiento fue la creación de Bit2Me Academy, que forma cada año a más de 1.7 millones de alumnos. Se trata del portal de formación en criptomonedas en español más grande en la actualidad, con más de 400 artículos gratuitos, cursos certificados y vídeos para los interesados en conocer el nacimiento, funcionamiento y evolución de las criptomonedas y el mundo blockchain.

