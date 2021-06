EbroYoung, una iniciativa para impulsar el empleo juvenil en cocina Comunicae

jueves, 24 de junio de 2021, 15:03 h (CET) EbroYoung es el proyecto de Asociación Norte Joven impulsado por Fundación Ebro para apoyar la formación en cocina de un grupo de jóvenes, en situación de desventaja, y mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo. EbroYoung incluye también actividades y talleres de educación medioambiental y sostenibilidad, así como la participación de los jóvenes en un servicio de catering social para familias en situación de riesgo Fundación Ebro y Asociación Norte Joven lanzan “EbroYoung”, una iniciativa social para promover la formación en la especialidad de cocina para un grupo de 17 jóvenes, de entre 16 y 25 años de edad, en situación de desventaja. A través de este taller de cocina, jóvenes con trayectoria de fracaso escolar y derivados de situaciones socioeconómicas de dificultad, recibirán formación como ayudantes de cocina para que logren las competencias, hábitos y cualificaciones necesarias para acceder al mercado laboral o continuar sus estudios en niveles superiores.

EbroYoung, un proyecto impulsado por la Fundación Ebro, está completamente alineado con su compromiso social con la educación, el emprendimiento y el acceso al empleo de aquellas personas, que encuentran mayores dificultades para acceder a oportunidades de futuro. EbroYoung es la alianza a través de la que la Fundación Ebro y Norte Joven aúnan esfuerzos para contribuir a la consecución del ODS4, lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo la mejora de la empleabilidad de jóvenes en desventaja a través de la formación en cocina.

“Ebro Young reúne en un solo proyecto los principales objetivos con los que trabajamos en Fundación Ebro: igualdad de oportunidades, inclusión social, educación, acceso al empleo, valores, cultura del esfuerzo, sostenibilidad, etc. Estamos convencidos de que va a suponer una experiencia y aprendizaje integral para todos los participantes y una apertura de puertas hacia nuevos retos y objetivos de futuro” ha señalado Blanca Hernández, presidenta de la Fundación Ebro.

El compromiso de ambas entidades con la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, con el foco puesto en la contribución a los ODS 2 y 12, se integra en este proyecto de formación con el taller “consumo 360º”. El objetivo es educar, concienciar y sensibilizar al alumnado a través de distintas actividades sobre: la importancia de reducir la huella ecológica, la generación de cero residuos, la gestión de los recursos para reducir el impacto medioambiental, etc. Todo ello en el marco de la educación y sostenibilidad medioambiental, aplicado al entorno de la formación en cocina.

Y, por último, la iniciativa EbroYoung incluye también la participación de los futuros cocineros y cocineras en el servicio de catering social, una experiencia de formación práctica real. Los jóvenes prepararán una media de 60 comidas semanales (mínimo 30 comidas 2 días a la semana), lo que podría suponer la elaboración de más de 1.000 menús - todos supervisados por un nutricionista-. El catering social constituye también una experiencia de aprendizaje-servicio (ApS) para el alumnado, que aprende a cocinar cocinando para otros y ofreciendo un servicio solidario a personas del entorno de Villa de Vallecas, sin recursos ni ingresos y con necesidades básicas no cubiertas, a las que se entregan estos menús de forma gratuita.

“Participar en el catering social brinda a los jóvenes la oportunidad de realizar prácticas reales como ayudantes de cocina, fundamental para poner a prueba sus destrezas y los aprendizajes adquiridos, pero sobre todo les prepara para su acceso al mercado de trabajo. Tiene, además, múltiples beneficios formativos, personales y sociales: favorece la educación en valores, la adquisición de habilidades pro-laborales, la promoción del esfuerzo, la motivación, la autoestima, etc. Factores todos ellos que nos ayudan, a través de la formación, a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y a crear nuevas oportunidades de futuro” explica Mercedes Negueruela, directora general de Norte Joven.

En el marco de EbroYoung, además, los alumnos podrán participar en otras actividades que se organizarán como retos, clases magistrales, charlas de motivación.

