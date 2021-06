Los jóvenes que diseñarán las residencias de ancianos sostenibles del futuro Comunicae

jueves, 24 de junio de 2021, 15:12 h (CET) Los alumnos de arquitectura premiados en el XXXI Concurso internacional de Soluciones Constructivas Pladur® proceden de la Universidade Lusófona de Lisboa, la EPS de la Universidad de Alicante y la ETSA de la Universidad de Granada El pasado 18 de junio tuvo lugar la entrega de premios del XXXI Concurso de Soluciones Constructivas Pladur® en el bello entorno del Palacete de los Duques de Pastrana (respetando todas las medidas de seguridad sanitaria). Este año, se animaba a más de 30 universidades y escuelas de arquitectura de España y Portugal a reflexionar sobre el futuro modelo de vivienda y ciudad que necesitan las personas mayores, fortaleciendo la solidaridad intergeneracional.

Bajo el lema “Pensar en ellos, crear para ellos”, la última edición del certamen más longevo del sector alentaba a los jóvenes arquitectos del futuro a plantear un proyecto de ‘Senior Housing’ que desafiara los modelos existentes y mejorara la calidad de vida en la tercera edad: respetando los criterios de sostenibilidad, el cuidado de la salud y del bienestar, y fomentando un envejecimiento activo.

Primer premio. Mejor Proyecto de Arquitectura:

Volver al pueblo (Pedro Pinto, Universidade Lusófona de Lisboa)

El primer premio recayó en Pedro Pinto, de la Universidade Lusófona de Lisboa, quien resume su proyecto en tres conceptos fundamentales: “Sostenibilidad, conexión y vivencias”.

Volver al pueblo aporta calidez y humanidad a los hogares para las personas mayores en la ciudad, manteniendo un equilibrio entre el respeto a la privacidad y la interacción social. “El concepto no es el de un edificio, sino el de una aldea —remarca el joven lisboeta—, que permite conciliar lo rural con lo urbano y los espacios al aire libre comunitarios con espacios interiores más individuales y reservados.”

La propuesta subraya que todos los módulos están equipados con paneles fotovoltaicos en el techo y un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales.

Segundo premio. Mejor Solución Constructiva:

Village People (José Antonio Caja, María Almagro y Joaquín López-Torres,

EPS de Alicante)

El segundo premio fue para los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante: “Nuestro Village People es una residencia de ancianos que ofrece una experiencia de retiro mucho más agradable y estimulante”.

El proyecto de José Antonio Caja, María Almagro y Joaquín López-Torres parte de un escenario de descanso más cercano a la sencillez del ambiente rural, donde la luz modifica el entorno (cada vivienda recibe luz solar todo el año) y en el que se favorece la interacción al máximo.

“El diálogo entre el entorno y sus habitantes es constante, favoreciendo la relación con sus vecinos, sus familiares o los propios lugareños. Y las unidades habitacionales están exentas, para ofrecer mayor comodidad y privacidad a los residentes.”

Tercer premio. Mención BIM:

Faixas da Flora (Jose María Quesada, Alba Pérez y Julie Catinaud,

ETSA de Granada)

El tercer premio lo recibieron los alumnos Jose María Quesada, Alba Pérez y Julie Catinaud, de la Escuela Técnica Superior De Arquitectura de la Universidad de Granada. Faixas da Flora pretende crear un ambiente sostenible lleno de vitalidad, perfecto para encontrar la comodidad que permita a sus residentes vivir felices.

“Es necesario crear ambientes cálidos, acogedores y sanos que permitan a las personas mayores sentirse parte de un hogar”, explican sus creadores.

El edificio se encuentra rodeado de zonas de cultivo, proponiendo una motivación diaria sostenible para sus residentes, y en sus materiales y técnicas constructivas se manifiesta una gran apuesta por el acondicionamiento pasivo, bajo la búsqueda de un posible calificativo PassivHaus.

Todos los proyectos rompen moldes: alejándose del estereotipo de residencia fría e impersonal, y apostando por entornos habitables donde prime el bienestar, la salud, la vida comunitaria, la intimidad y el cuidado del medioambiente.

Miembros del jurado, alumnos y profesores, periodistas y diferentes profesionales del sector se dieron cita en una entrega de premios muy emocionante, que no olvidó la reflexión sobre las diferentes etapas de la vida y sobre la vertiente social de la arquitectura.

Gastronomía, danza, performance e interesantes conversaciones sobre el futuro de la construcción pusieron el broche final a una ceremonia donde se respetaron todas las medidas de seguridad sanitaria y se celebró el talento de los jóvenes arquitectos del mañana.

Sobre Pladur®

Pladur® innova pensando en la salud y bienestar de las personas. Así se define la marca, líder desde hace 40 años; precursora de la instalación de la placa de yeso laminado en España. Pladur® ofrece Sistemas Constructivos de alta calidad que cumplen con los requisitos normativos gracias a rigurosos ensayos y garantías, según las distintas exigencias técnicas: resistencia frente al fuego, aislamiento y acondicionamiento acústico y aislamiento térmico.

