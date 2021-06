Educación 2.0: Las clases online son casi cuatro veces más baratas y efectivas que una clase presencial

Gracias a la tecnología, hoy es posible recibir la mejor educación lingüística del mercado sin tener que romper la hucha. El 60% del profesorado español está convencido de que las herramientas digitales aportan flexibilidad a la enseñanza. Estudiar en línea se ha convertido en una alternativa cada vez más popular a las academias entre estudiantes de todas las edades, por tener la mejor reputación en cuanto a relación precio-calidad Antiguamente aprender una lengua extranjera significaba invertir mucho tiempo y dinero en costosas academias de idiomas, lo que lo convertía en un privilegio para pocos. Sin embargo, gracias a la tecnología, hoy es posible recibir la mejor educación lingüística del mercado sin moverte de tu casa. Según un estudio de Wacom, el 60% del profesorado español está convencido de que las herramientas digitales aportan flexibilidad a la enseñanza. Ante este panorama italki, plataforma global de aprendizaje de idiomas, es la solución perfecta para aquellos que quieren aprender un nuevo idioma sin tener que romper la hucha.

La enseñanza online ha revolucionado los viejos y rígidos modelos de aprendizaje de idiomas. El principal cambio que ha introducido este modelo es la democratización del acceso a la educación ya que personas de cualquier edad y con cualquier presupuesto pueden aprender un idioma extranjero gracias al uso de internet. Estudiar en línea se ha convertido en una alternativa cada vez más popular a las academias entre estudiantes de todas las edades, por tener la mejor reputación en cuanto a relación precio-calidad.

¿Precio? Acceder a la plataforma de italki es gratis porque no requiere de suscripciones. Además, cada nuevo usuario tiene sus tres primeras lecciones con descuento y el precio se adapta a las posibilidades del estudiante. Por ejemplo, las clases con profesores nativos van desde los 8€, mientras el coste de una clase particular en España puede alcanzar los €30, casi cuatro veces más caras. ¿Calidad? La diferencia de resultados con la manera tradicional de aprender idiomas es abrumadora. Según datos de la ``City University of New York”, 19 horas de estudio de idiomas en italki, equivalen a un semestre universitario completo. Las principales ventajas son:

La mejor relación calidad-precio Mayor comodidad para conciliar horarios Posibilidades formativas más amplias Contenido personalizado y a medida Mayor autonomía Estos beneficios también han sido percibidos desde el Gobierno central y los autonómicos, que se han hecho eco de cómo la COVID-19 ha acelerado la transformación digital de la educación. Por ello, están invirtiendo importantes recursos y desplegando una batería de medidas con tres objetivos: dotar al 100% de los centros educativos de conexión a internet de alta velocidad, reducir la brecha digital del alumnado y formar al profesorado en competencia digital.

Gracias a la educación 2.0, los estudiantes pueden disfrutar de clases de calidad con todos los beneficios e incluso más que brinda aprender desde la comodidad del hogar. Al recibir clases online, no se depende de un espacio físico lo que permite ahorrar aún más tiempo y dinero. Se estima que se ganan 2 horas de media cada semana por no tener que desplazarse a los centros educativos.

“Este nuevo modelo educativo fomenta la autonomía de los estudiantes, a la vez que los incentiva a ser perseverantes y constantes para cumplir con sus metas. Es decir que el profesional se adapta a las necesidades del alumno y no viceversa. Gracias a herramientas digitales como italki, se puede aprender a un ritmo personalizado, dependiendo de los objetivos que se vayan planteando en el aula online.” - según David Mark Evans, profesor de italki desde 2015.

Otra de las principales características de italki es que enseña más allá de los libros de texto y sumerge a los estudiantes en los modismos y la cultura del idioma en el marco de escenarios y conversaciones de la vida real. En este contexto, la figura del profesor nativo certificado es fundamental. Por eso italki dispone de más de 15.000 de ellos, que luego son reseñados por sus alumnos creando así una comunidad segura, transparente y de calidad. Este modelo basado en la confianza les permite a los estudiantes dominar rápidamente cualquier idioma en tres simples pasos: elegir un idioma, escoger un profesor y reservar una clase.

Sobre italki:

italki es una comunidad global de aprendizaje de idiomas. La misma conecta a estudiantes y profesores mediante clases particulares personalizadas online, ya que la interacción y la inmersión lingüística son las mejores formas de aprender y dominar un idioma extranjero. Con más de 5 millones de estudiantes y 15.000 profesores nativos y titulados que enseñan más de 130 idiomas, italki es la ayuda que necesitas para llegar a dominar un idioma.

Para más información, contactar con:

eVerythink PR

Federico Fernández / Nerina Uturbey

Tel. +34 91 551 98 91

Email: italki@everythinkpr.com