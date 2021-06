Perricone MD lanza 'Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex'

Perricone MD, la marca que busca desvelar la poderosa ciencia que hay detrás de una piel de aspecto saludable, anuncia la incorporación de Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex a su icónica colección. Un complejo ultra rico y potente que lleva la hidratación al siguiente nivel, proporcionando una nutrición profunda y potenciando una piel sana y de aspecto joven.



Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex tiene una textura similar a la de un bálsamo de rápida absorción, que reconforta y penetra en la piel para una hidratación óptima durante todo el día. Utilizando la ciencia patentada por Perricone MD "Liquid Crystal" que permite una penetración más profunda y rápida de su fórmula, Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex trabaja simultáneamente a distintos niveles para ayudar a reponer y renovar, transformando incluso a la piel más seca y exigente para revelar un aspecto flexible, revitalizado y rejuvenecido.



Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex está formulado y potenciado con antioxidantes que incluyen:





Vitamina C Ester para suavizar, iluminar y homogeneizar el tono.

para suavizar, iluminar y homogeneizar el tono. Péptidos para mejorar el aspecto de los daños causados por la pérdida de colágeno, que incluyen arrugas y flacidez.

para mejorar el aspecto de los daños causados por la pérdida de colágeno, que incluyen arrugas y flacidez. Complejo de triglicéridos vegetales como los aceites de jojoba, soja y oliva para hidratar y suavizar intensamente la piel, ayudando a reforzar la función barrera de la piel y a aumentar su elasticidad.

"La categoría de cuidado de la piel ha experimentado un crecimiento exponencial en el último año, los consumidores han ampliado sus rutinas de belleza en casa, y eso ha permitido mejorar la experiencia de autocuidado ante la situación de incertidumbre de la actualidad", comenta Robert Koerner, director de Marketing de Perricone MD.



En palabras de Raquel González, directora de educación de Perricone MD España:"Los consumidores de hoy en día son más exigentes que nunca, por lo que es el momento perfecto para introducir una solución multifuncional respaldada por la ciencia como Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex. Una hidratante única que lo hace todo, nutre en profundidad con potentes ingredientes que favorecen los indicadores de una piel de aspecto saludable. Es el complemento perfecto para usar junto a los productos existentes en la colección Cold Plasma Plus+".





Resultados clínicos

Una eficacia avalada por los resultados obtenidos en las pruebas clínicas, que demuestran:



En las pruebas clínicas:

100% de los participantes vieron reducidas las líneas de expresión, las arrugas y los poros*.

85% mostraron una mayor elasticidad y un tono más uniforme*.

En las pruebas de consumo:

92% de los participantes sintieron una piel más suave y una hidratación duradera**.

*Basado en un estudio clínico de 39 mujeres tras 8 semanas de uso.

**Basado en un estudio de consumidores de 108 mujeres tras 28 días de uso.





Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex 59ml – PVP 170€ Disponible en perriconemd.es





Acerca de Perricone MD

Perricone MD empieza donde acaba la naturaleza.

Durante más de dos décadas, Perricone MD ha basado su filosofía alrededor de un planteamiento holístico centrado en el bienestar y en el efecto antiinflamatorio para la piel. La visión de Perricone MD parte de una dieta adecuada, combinada con suplementos alimenticios y la aplicación tópica de soluciones eficaces creadas a partir de algunos de los ingredientes más potentes del planeta. Perricone MD es una firma fundada por el Dr. Nicholas Perricone, cuyo bestseller mundial ‘La cura a las arrugas’ introdujo al mundo en el estilo de vida antiinflamatorio. Perricone MD se fundamenta en la innovación y el ferviente compromiso con el espíritu de la excelencia. Sus productos contienen ingredientes en su mayor grado de potencia, desarrollando fórmulas que empiezan en el punto álgido que la naturaleza alcanza. La probada eficacia en sus formulaciones, consigue dotar a la piel de salud y juventud mediante ciencias patentadas como: H2 Energy Complex, Nrf2 Antioxidant Support Complex, DMAE, Ácido Alfalipoico, Vitamina C Ester, Acil-glutationa y los Neuropéptidos.