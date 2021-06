Hexagone revela los 5 empleos con idiomas más demandados por las empresa para septiembre Comunicae

jueves, 24 de junio de 2021, 11:59 h (CET) El 87% de los profesionales espera que el nuevo año empresarial que empieza después de las vacaciones de verano sea mejor laboral y profesionalmente Con la consolidación de la vacunación en España y el objetivo de tener a más del 80% de la población inmunizada antes del mes de septiembre, el curso empresarial 2021-2022 se presenta con grandes esperanzas en materia laboral.

Según datos de la consultora de formación para empresas Hexagone (www.hexagone.es)el 87% de los profesionales espera que el nuevo año empresarial que empieza después de las vacaciones de verano sea mejor laboral y profesionalmente que los dos anteriores de crisis de la pandemia.

Por su parte los departamentos de RRHH trabajan activamente en preparar planes formativos que permitan motivar a los empleados después de más de 1 año de crisis, ERTEs y descenso de la productividad producida por la crisis económica y laboral provocada por la pandemia.

Según los datos de Hexagone, a partir de septiembre se experimentará un efecto rebote en la contratación en determinados puestos clave de empresas relacionados con sectores de Marketing, Desarrollo de negocio, Directivos, atención al cliente e internacionalización.

Estas ofertas laborales irán asociadas a exigencias altas de idiomas. La pandemia ha disparado la contratación de profesionales con altos conocimientos de idiomas. El 69% de los nuevos empleos en los últimos 6 meses lleva asociada una exigencia de conocimiento de idiomas.

Gaëlle Schaefer directora de Hexagone explica, "Hemos observado en los últimos meses cómo las empresas han aumentado sus requisitos de formación de idiomas en sus empleados. Para el próximo curso empresarial que comienza en septiembre estas exigencias continuarán en aumento y esperamos que la formación de idiomas dentro de la empresa también experimente un importante incremento".

Si algún cambio ha provocado la pandemia en la formación es precisamente el formato en el que se imparten las clases. En un principio todos los cursos presenciales se transformaron al formato online siendo el aula virtual la solución más aceptada por todos ya que permitía mantener el contacto con el profesor. Aún así, septiembre será de nuevo la fecha de la vuelta a las clases presenciales que son el formato preferido por los trabajadores.

Puestos con idiomas más demandados en septiembre

Hexagone ha analizado los puestos laborales más solicitados con idiomas previstos para el próximo mes de septiembre. El verano suele ser uno de los momentos escogidos por los trabajadores para reforzar su nivel de idiomas de cara a optar a nuevas vacantes o puestos de trabajo mejores.

Respecto a los idiomas más solicitados por las empresas españoles destaca el inglés por encima del resto de lenguas. Le siguen en importancia francés, portugués, alemán y chino.

Respecto a los empleos, desde Hexagone destacan los siguientes 5 sectores y puestos de trabajo como los de mayor probabilidad de crecimiento para encontrar o mejorar el puesto de trabajo a partir de septiembre:

Comercio electrónico: Se trata de puestos destinados a mejorar la estrategia online, el desarrollo del negocio y la apertura de nuevos canales de ventas. Para ello el idioma juega un papel fundamental ya que la mayoría de los nuevos mercados se encuentran fuera de las fronteras.

Marketing Digital: Desde la consultora destacan esta profesión tradicionalmente ligada a los idiomas. No sólo respecto al desempeño de la misma sino que se trata de una profesión en la que tanto las herramientas, el lenguaje propio y la relación con clientes y proveedores obliga a tener un nivel alto de inglés.

Desarrollo de Negocios: Sin duda la pandemia ha destapado nuevos retos y oportunidades para cualquier tipo de negocio. Desde puestos directivos hasta cargos intermedios se enfrentan a la necesidad de comunicarse en otros idiomas para el futuro de la empresa por lo que cada vez en España el nivel de exigencia de idiomas es mayor.

Tecnología: España se ha convertido en los últimos años en una potencia mundial en cuanto a la localización de nuevas empresas de tecnología. Estas empresas generan hoy en día más del 30% de los nuevos puestos de trabajo y a su vez exigen alto nivel de idiomas, especialmente de inglés ya que a pesar de esta ubicadas en nuestro país sus clientes y proveedores se encuentran mayoritariamente en países extranjeros.

Atención al cliente: Ya sea por el sector del turismo, hoteles, gastronomía o por la atención al cliente en cualquier empresa, este tipo de puestos profesionales exigen alto conocimiento de idiomas.

