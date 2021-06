Fundación Mahou San Miguel refuerza sus programas sociales con tres millones de euros Comunicae

jueves, 24 de junio de 2021, 12:22 h (CET) Su inversión en acción social se triplica respecto a 2019 e incluye nuevas alianzas con entidades de alcance nacional como Cruz Roja o FESBAL, para responder a las necesidades más apremiantes de empleo y ayuda social Fundación Mahou San Miguel emprende un renovado Plan Estratégico para impulsar dos de sus principales objetivos, la educación y el empleo, y así dar respuesta a las necesidades sociales más relevantes en la actualidad. De esta manera, avanza ofreciendo una oferta educativa superior más innovadora y especializada, orientada a mejorar empleabilidad de los jóvenes en el sector de la hostelería y a contribuir a su revitalización con la incorporación del mejor talento.

Para ello, la inversión prevista en 2021 asciende a un total de tres millones de euros destinados a reforzar su programa social, de los cuales 1,4 estarán destinados a la formación y el empleo a través de Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo, un proyecto innovador que impulsa la FP Dual como la mejor opción de formación, que se amplía de cara al próximo curso con nuevos itinerarios educativos, mayor alcance geográfico y más becas dirigidas a la especialización.

De esta manera, un total de 1.000 jóvenes con talento e interesados en desarrollar su futuro profesional en la Hostelería y el Turismo, van a poder acceder a una formación más cualificada, desde distintos itinerarios formativos, que les permita prepararse para ser los profesionales que actualmente demanda el sector.

Innovación y vanguardia

En primer lugar, se refuerzan los programas de FP Dual llevando por primera vez esta oferta académica a Galicia y Castilla y León, gracias a la colaboración con el Centro Integrado de Formación Profesional Compostela y de la Escuela de Hostelería y Turismo La Flora de Burgos. Además, se impartirá, por primera vez, el curso de Grado Superior en Dirección de Servicios de Restauración en el I.E.S. Escuela de Hostelería y Turismo Alcalá de Henares. Todo ello se suma a la colaboración ya establecida desde hace años, con las escuelas de hostelería de Barcelona y Madrid, de manera que el próximo curso, más de 160 jóvenes podrán iniciar sus estudios en esta modalidad y adquirir las capacidades y habilidades necesarias para incorporarse al mercado laboral.

En esta línea, y para reafirmar el compromiso con la FP Dual, la Fundación se ha sumado a la "Alianza por la Formación Profesional: una estrategia de país”, iniciativa creada por el Ministerio de Educación y FP, a la que también se han unido más de 60 empresas, organismos e instituciones para materializar la calidad y excelencia en esta modalidad educativa.

Otra de las novedades de este Plan consiste en promover la educación más innovadora de forma directa, para dar a conocer las últimas tendencias que permitan crear nuevas oportunidades en el mundo de la hostelería y la sala. Para ello, la Fundación se ha aliado con el MOM Culinary Institute, una nueva escuela de vanguardia que nace de la mano del chef Paco Roncero, para ofrecer una formación profesional integral, actualizada y diferencial para el sector. A través de un programa de becas impulsado por la Fundación, los estudiantes de este centro podrán cubrir desde el 30 al 100% del coste de la matrícula anual.

Promover la especialización y facilitar el acceso directo al empleo

El programa de Becas al Talento, que ya ha permitido a más de 67 antiguos alumnos de Creamos Oportunidades desde 2018 acceder a una educación superior y realizar cursos de especialización de la mano de los mejores profesionales, se verá reforzado para ampliar su alcance y permitir a más jóvenes con formación básica adquirir nuevos conocimientos.

Además, y dado que la especialización cobra cada vez un papel más relevante para generar empleo de calidad, la Fundación está impulsando desde principios de año un nuevo programa de Dirección de Sala, que se imparte en las escuelas de hostelería con las que colabora en Madrid, Barcelona, Bilbao y Granada, y al que por primera vez se ha sumado la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. El programa incluye contenidos innovadores orientados a la dirección de establecimientos, gestión, marketing, competencias transversales, digitalización, así como sostenibilidad o economía circular. Todo ello orientado a avanzar en el desarrollo de una carrera que posicione a los futuros profesionales en la mejor situación para afrontar los nuevos retos del sector.

Fundación Mahou San Miguel también continúa facilitando el acceso directo al empleo a través de una Bolsa de Trabajo a nivel nacional para todos los jóvenes, proporcionando a los hosteleros un proceso de selección de manera individualizada. Asimismo, el Programa de Ayudas al Empleo, iniciado en 2020, favorece la contratación de los jóvenes que han participado en las distintas ediciones de Creamos Oportunidades, mediante un plan de acompañamiento y formación, vinculado con la red Alumni de antiguos alumnos.

Grandes alianzas para contribuir con el desarrollo sociolaboral

En el ámbito social, la Fundación también da respuesta a las demandas sociales de nuestro entorno, lo que ha llevado a triplicar el presupuesto destinado a generar una mayor contribución social, con respecto a 2019. Esta respuesta social se realiza en colaboración con grandes entidades de alcance nacional como Cruz Roja o FESBAL, para contribuir en las necesidades más apremiantes en el ámbito del empleo y la ayuda social.

Entre las iniciativas destaca la gran alianza con Cruz Roja, que se materializa en una aportación de 300.000 euros para impulsar la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad social y laboral. En concreto se va a trabajar para reforzar el Servicio Multicanal de Orientación Laboral de esta entidad, lo que permitirá mejorar el asesoramiento en iniciativas de autoempleo a personas que quieran abrir un negocio online o digitalizar el que ya tienen, el desarrollo de un servicio de creación de currículums automatizado, así como ampliar su capacidad para recibir consultas, entre otras.

Talento digital, para llegar más lejos

Todo ello se realiza con el apoyo de los voluntarios profesionales de Mahou San Miguel, quienes ofrecen su talento y ponen sus conocimientos al servicio de la sociedad. En este sentido, la Fundación ya puso en marcha distintas iniciativas adaptadas a las nuevas herramientas tecnológicas a través del voluntariado profesional digital, lo que ha permitido ampliar el radio de acción a otros colectivos. Entre ellas el mentoring, dirigido a los jóvenes de Creamos Oportunidades y, desde este año, también a familias que están atravesando dificultades y que se han quedado sin empleo como consecuencia de la pandemia, en colaboración con la Fundación Tengo Hogar.

Al mismo tiempo, los voluntarios contribuyen impartiendo masterclass y webinars sobre competencias profesionales y materias de interés como marca personal, digitalización u orientación laboral, a los alumnos de nuestros programas y, desde este año, también a jóvenes de otras entidades como Fundación A la Par, Fundación Balia y Asociación Cultural Norte Joven, entre otras.

Para la nueva directora de la Fundación, Virginia Luca de Tena, “estamos trabajando para seguir avanzando y ofrecer iniciativas de mayor valor añadido, más innovadoras, y competitivas, que contribuyan a la mejora de nuestra sociedad. El nuevo Plan Estratégico se asienta en nuestros dos pilares claves, la formación y el empleo, porque queremos seguir ofreciendo nuevas oportunidades que permitan impulsar el talento joven”.

La nueva estrategia de la Fundación se integra dentro del Marco Estratégico de Sostenibilidad “Vamos 2030”, de Mahou San Miguel, un plan a 10 años en el que está previsto una inversión de más de 220 millones de euros y con el que pretende contribuir "al progreso socioeconómico, la protección del hábitat natural y el fomento del bienestar de las personas".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Postcovid: el 57% de los españoles come mejor pero el 38% se siente peor psicológicamente Perricone MD lanza 'Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex' Álvaro Callejo, nuevo Head of Business Development de Ritmo Factores determinantes a la hora de elegir comparadores de seguros, según Comparaya.mx Fundación Mahou San Miguel refuerza sus programas sociales con tres millones de euros