Opera R5, la nueva versión del navegador de Opera para PC Comunicae

jueves, 24 de junio de 2021, 11:48 h (CET) Incluye nuevas características y un diseño adaptado a los nuevos hábitos online: de videollamadas o compartir ideas, a una mejor experiencia oyendo música La forma de utilizar Internet está cambiando y el papel del navegador ha adquirido más relevancia. Según un estudio realizado por Opera (NASDAQ: OPRA), el 65% de los usuarios ha pasado mucho más tiempo online durante el último año y medio, y no solo por trabajo: dos de cada tres, también ha incrementado su tiempo de ocio conectado. Por esta razón, Opera ha presentado una nueva versión de su navegador que responde a estos nuevos y cambiantes hábitos de uso y facilita a las personas sus principales actividades online: videoconferencias, entretenimiento, compartir ideas con amigos y familiares u obtener comentarios y referencias de otros usuarios.

"En el último año y medio, son muchos los que se han convertido en verdaderos usuarios avanzados de la web. Con este nuevo lanzamiento, Opera les proporciona formas más inteligentes de aprovechar su tiempo y sus actividades online", afirma Maciej Kocemba, director de Producto en Opera.

Mejor experiencia en videollamadas con la ventana emergente

Las videollamadas se han convertido en un elemento más de nuestra nueva realidad, y el navegador es ahora una forma clave de acceso a las diferentes plataformas. El 57% de los usuarios ha accedido a ellas a través del navegador en los últimos meses, según el estudio de Opera. Los resultados de la encuesta muestran también que suelen realizar otras tareas durante la videoconferencia.

Para quienes tienen que dedicar muchas horas a las videollamadas, no siempre es cómodo que la comunicación ocupe toda la pantalla o que les cueste encontrar la pestaña en la que se encuentra la reunión, después de haber atendido otra tarea o simplemente distraerse. Opera ha incorporado una solución a este problema con la nueva función de videoconferencia emergente que funciona con Google Meet, Zoom y Microsoft Teams. La ventana opera de forma independiente, y extrae el vídeo de la pestaña de navegación. Así, cada vez que el usuario cambia de una pestaña a otra puede mantener, si lo desea, el vídeo de forma independiente. De esta forma se facilita la multitarea, evitando confusiones si hay múltiples pestañas abiertas durante la llamada.

El sistema permite, además, realizar distintos ajustes de configuración. Una de las opciones permite que la ventana flotante sea transparente, dando a los usuarios más capacidad para mantener el contacto de la llamada al tiempo que dispone de más espacio de visualización en su pantalla.

Con la nueva versión R5, la pestaña con la videollamada activa también está marcada ahora con una barra roja, para recordar en todo momento que sigue activa. Si una pestaña está grabando el sonido del micrófono del equipo, el navegador también lo indicará. Pulsando la combinación CTRL + espacio y la palabra clave de la reunión, el navegador abrirá automáticamente la llamada en curso.

Pinboards para recopilar, organizar y compartir ideas visualmente

La nueva función Pinboards es un muro virtual en el que los usuarios pueden recopilar sitios web, imágenes, enlaces y notas en forma visual y compartirlos con otros, independientemente del dispositivo desde el que accedan a él. Compartir un pinboard solo implica compartir un enlace, sin más. Aquellos con quienes se comparte pueden ver todo lo que publica el propietario del pinboard y cómo reaccionar con emojis.

"Ya sea un viaje en grupo a Mallorca, un recopilatorio de artículos de juegos, ideas para redecorar el hogar, una lista de deseos o cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir, queremos que nuestros usuarios puedan compartirlo con otras personas y obtener sus reacciones, sin tener que instalar otras aplicaciones o crear cuentas", explica Maciej Kocemba.

Los pinboards se pueden visualizar en cualquier navegador y dispositivo, y no es necesario registrarse para usar esta función. Es de uso gratuito y para todos. Simplemente es necesario utilizar Opera para crear un nuevo tablero.

Reproducción de música integrada

Opera es conocido por incluir más funciones y características que ningún otro navegador, como la integración de los principales servicios de mensajería y la función de reproducción de Apple Music, Spotify y YouTube Music en la barra lateral. Ahora, ha ampliado la gama de servicios de música disponibles con Deezer, Tidal, SoundCloud y Gaana.

La función reproductora en sí también se ha mejorado con controles adicionales para la reproducción de música. Al pasar el cursor sobre el icono del reproductor en la barra lateral, se abre una ventana emergente con un mini control que permite omitir, reproducir, pausar o avanzar rápido en de reproducción, sin tener que abrir todo el panel de la función de reproducción.

¿Mil pestañas abiertas? Nadie te juzga

Un navegador no sería un navegador sin un montón de pestañas abiertas. Para quienes acumulan un sinfín de ellas, Opera tiene una útil función de búsqueda que les permite encontrar una pestaña en particular escribiendo una o varias palabras clave. Con el acceso directo CTRL + Espacio es posible acceder directamente al contenido de la página que se desea. Si además el navegador está sincronizado con otro dispositivo -como el móvil o la tablet-, el buscador de Opera permite incluir en la búsqueda las pestañas que tenga abiertas en ellos. Además, a partir de ahora, Opera también indica si hay pestañas duplicadas para evitar que por despiste el usuario abra la misma pestaña una y otra vez.

Mejoras en diseño y conexión con los amigos

Más allá de la funcionalidad pura, la nueva versión R5 supone una mejora en el aspecto de Opera, con un conjunto de nuevos fondos de pantalla diseñados especialmente para esta versión. La incorporación de los servicios de mensajería en la barra lateral, por su parte, permite chatear y navegar al mismo tiempo, sin tener que cambiar de aplicación o abrir pestañas con un mensajero determinado. Opera ofrece acceso nativo a Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, y VKontakte. También puede utilizar Instagram y Twitter directamente desde la barra lateral.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Postcovid: el 57% de los españoles come mejor pero el 38% se siente peor psicológicamente Perricone MD lanza 'Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex' Álvaro Callejo, nuevo Head of Business Development de Ritmo Factores determinantes a la hora de elegir comparadores de seguros, según Comparaya.mx Fundación Mahou San Miguel refuerza sus programas sociales con tres millones de euros